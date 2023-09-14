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Новости2023.09.14 08:21

Сейм намерен выразить поддержку Литвы членству Украины в НАТО

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BNS, LRT.lt 2023.09.14 08:21
Киевский монумент "Родина-мать"
Киевский монумент "Родина-мать" / фото УНIАН

В Сейме Литвы зарегистрирован проект резолюции, выражающий поддержку Литвы вступлению Украины в НАТО.

"Украина является поставщиком безопасности, и ее членство в НАТО укрепит Альянс, будет гораздо более эффективным и менее затратным, чем та поддержка, которая в настоящее время оказывается Украине для ее самообороны", - говорится в документе.

"При полной поддержке Украины практическими средствами, включая политическую поддержку НАТО, будет правильным пригласить Украину вступить в НАТО", - говорится в нем.

Проект внесен более чем 30 парламентариями как от правящего большинства, так и от оппозиции.

В тексте резолюции подчеркивается, что возможное вступление Украины в Альянс поддерживается "подавляющим большинством общественности", а на саммите НАТО в Вильнюсе было констатировано, что такой шаг будет возможен "при согласии союзников и выполнении условий".

"Приглашение Украины стать членом НАТО четко подтвердит, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО и не может создавать серые зоны безопасности в Европе", - говорится в документе.

Проект резолюции также призывает парламенты других стран Альянса принять соответствующие решения, выражающие поддержку членству Украины в блоке.

На Вильнюсском саммите НАТО в июле этого года союзники обязались предложить Украине вступить в Альянс, как только все члены блока дадут согласие и страна выполнит поставленные перед ней условия в части проведения военных и других реформ внутренней политики.

Украина стремится стать членом Альянса, чтобы обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе, поскольку страна уже более полутора лет противостоит российскому вторжению.

# Литва# Украина
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