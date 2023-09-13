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Новости2023.09.13 17:22

В эти выходные в Вильнюсе пройдет «Ярмарка народов» и Фестиваль культуры ромов «Gypsy Fest»: программа мероприятий

НГ
Новая газета – Балтия 2023.09.13 17:22
Ярмарка народов 2022
Ярмарка народов 2022 / D. Umbraso/LRT nuotr.

15-17 сентября в Вильнюсе пройдет «Ярмарка народов» и фестиваль культуры ромов «Gypsy Fest». Официально «Ярмарка народов» откроется 15 сентября в 16.00 на площади В. Кудирки.

В 16.20 здесь же начнется концерт «Я и ты — Вильнюс» с участием студентов факультета искусств Вильнюсского университета.

В 18.00 на площади В.Кудирки пройдет акция «Танцует вся Литва», где выступят фольклорные ансамбли «Virvytė», «Radasta», «Poringės» и другие.

16 сентября

16 сентября с 11.00 до 18.00 на площади Лукишкес будет проходить ярмарка устойчивой мобильности.

С 11.00 до 20.00 в доме историй (T.Kosciuškos g. 3) будет проходить фестиваль сторителлинга «Мои истории миграции».

С 14.00 на проспекте Гедиминаса пройдет благотворительная акция Красного креста Литвы «Еда объединяет страны и семьи».

В 16.00 в Бернардинском саду начнется пикник «Вильнюсу 700 лет».

С 12 до 19.30 на площади В.Кудирки — праздничная программа «Тебе, Вильнюс». Здесь выступят песенные и танцевальные ансамбли, а также детский коллектив Украинского центра «Мрия». На 16.00 запланировано выступление рок-группы «TIMOHY», на 17.00 — группы «HIPERBAND».

17 сентября

17 сентября в 12.00 на площади В.Кудирки начинается фестиваль «Кольцо дружбы». Здесь выступит коллектив польской песни и танца «Вилия», фольклорный ансамбль татарского культурного центра «Ilsu», вокальный ансамбль «Korzyść» и другие группы.
В 15.00 начнется фестиваль ромов «GYPSY FEST». В нем примут участие группы «SARE ROMA» (Литва), а также Romani Khaliben (Эстония).

С 20.00 до 21.00 на главной площади Вильнюса — Кафедральной — около 250 пар станцуют полонез.

Новая газета – Балтия

# Литва
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