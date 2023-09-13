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Новости2023.09.13 19:40

В Литве второй день подряд фиксируется рекордно высокая температура воздуха

B
BNS, LRT.lt 2023.09.13 19:40
Бирштонас
Бирштонас / V. Grigo nuotr.

В Литве второй день подряд фиксируется рекордно высокая температура воздуха - самая высокая температура была зафиксирована 13 сентября в Бирштонасе.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, воздух здесь прогрелся до 30,4 градусов по Цельсию.

"Температура действительно очень высокая, это даже можно назвать жарой", - сказал BNS пресс-секретарь службы Гитис Валайка.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен 64 года назад, он улучшен на два градуса.

Однако представитель Гидрометеорологической службы подчеркнул, что это предварительные данные, и зафиксированная температура может быть еще выше.

Рекорд жары для 12 сентября был установлен в Шакяй, где было зафиксировано 29,3 градуса.

# Литва
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