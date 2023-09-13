Литовские политологи о визите Ким Чен Ына в Россию: «Северная Корея чувствует слабые места Путина»

Практически неизбежно, что первая за четыре года встреча лидеров Северной Кореи и России завершится сделкой по продаже оружия. Какое оружие может продать Пхеньян? Как быстро они могут оказаться на линии фронта в Украине? И остановится ли без помощи Северной Кореи военная машина России? Об этом - в беседе с доцентом Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Дейвидасом Шлекисом и политологом Альвидасом Медалинскасом.

- Господин Медалинскас, ожидалось, что поезд Ким Чен Ына остановится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, но он неожиданно свернул вглубь страны, на север России, где находится космодром Восточный и куда, по подтвержденным данным, приезжает Путин. Почему именно здесь?

A. Медалинскас: Я думаю, что это сигнал. Просто сейчас два лидера двух самых отталкивающих стран в мире будут пытаться напугать остальной мир, конечно, в первую очередь Запад, что у них есть оружие, что у них есть ракеты, что у Путина есть ядерное оружие.

Лидер Северной Кореи тоже угрожает, и не только Южной Корее, но и всему региону, даже США, что у него тоже есть оружие, которое доходит почти до территорий, контролируемых США. В этом смысле эта встреча, не во Владивостоке, а дальше, особенно если будет выбран космодром, я думаю, является именно знаком того, что "у нас есть оружие и точки сотрудничества, которые выходят за рамки просто артиллерийских боеприпасов, в которых Россия очень нуждается, и поэтому, смотрите, бойтесь возможного соглашения".

- Г-н Шлекис, действительно, тот факт, что Ким Чен Ына сопровождают высшие военные чины Северной Кореи, усиливает подозрение, что сделка по продаже оружия все-таки будет достигнута. Что мы знаем о военном потенциале самой изолированной страны мира?

Владимир Путин и Ким Чен Ын / AP nuotr.

Д. Шлекис: Давайте посчитаем, что Северная Корея не воевала с 1953 года, накапливала запасы, наращивала их, поэтому ее запасы, особенно артиллерийские, просто чудовищны. Они действительно по уши в этом. Я думаю, что боеприпасы могут быть менее актуальны для России, но России очень нужна артиллерия. Бронетехника, опять же, у Северной Кореи есть, но в первую очередь это артиллерия, силовые компоненты, которых у них, конечно, много.

Очевидно, что они могут дать еще один пакет в обмен на другие вооружения. Не зря был упомянут космодром, потому что Северная Корея уже несколько лет проводит испытания ракет дальнего радиуса действия. Предполагается, что они должны не только достичь Японию, но и, как уже было сказано, долететь до США, хотя бы до Гавайских островов. Для этого нужна более совершенная ракета, более совершенный двигатель, и либо вы создаете его сами, либо получаете его от тех, кто его действительно создает и разрабатывает, а в данном случае это Россия.

Встреча в таком месте - это сигнал скорее Америке: "Если вы будете продолжать, мы дадим Северной Корее инструменты, чтобы добраться и до вас. У вас уже есть головная боль, у вас будет еще одна головная боль, только побольше".

В этом случае Северная Корея получит один вид вооружений. Но Северной Корее нужно также и продовольствие, зерно, которое Россия, безусловно, могла бы предоставить, опять же, в обмен на ракеты.

- Г-н Медалинскас, Ким Чен Ын, наверное, должен был согласовывать свои действия с главным и единственным союзником Северной Кореи - Китаем. Иначе, наверное, не было бы этих смелых заявлений, по крайней мере, из Кремля, что "нам не интересно, о чем предупреждает Вашингтон".

Владимир Путин и Ким Чен Ын / AP nuotr.

A. Медалинскас: Здесь мы опять сталкиваемся с очень интересным вопросом, причем в данном случае даже для Литвы. В Литве традиционно считается, что Китай и Россия - стратегические партнеры, и мы видим такую "черно-белую" ситуацию.

Но не видно, что Китай ведет свою собственную игру, причем иногда такую, которую Москва или Путин принимают, скрипя зубами. Например, Китай сейчас очень активно развивает политику в отношении государств Центральной Азии, причем не только по энергетическим вопросам, чтобы энергоресурсы шли в обход России, но и в плане создания военного блока, чего раньше не было.

Китай объявил, что остров Уссурийский, река Амур, за которую были такие бои во времена Советского Союза, — это китайская территория. Литве очень трудно наблюдать за этим, потому что мы настолько отказались от всего, что связано с Китаем, мы повернули свою политику в сторону Тайваня, и нас больше не интересует, что здесь делает Китай.

Но в любом случае, мне, по крайней мере, было бы интересно понять, согласован ли этот шаг, который сейчас делают Россия и Северная Корея, с Китаем, или это, возможно, даже сигнал Китаю после того, как Китай сделал много вещей, чтобы, я бы сказал, навредить Путину.

- Г-н Шлекис, что Вы думаете, учитывая, что китайский лидер присутствовал и даже выступал на Восточном экономическом форуме?

Д. Шлекис: Давайте рассмотрим несколько срезов. С одной стороны, Китай, похоже, в последнее время все больше отходит от активного присутствия на международной арене, возможно, из-за своего внутреннего экономического и социального кризиса, который, похоже, углубляется, потому что G20 состоялась, но на ней присутствовал только премьер-министр.

Владимир Путин и Ким Чен Ын / AP nuotr.

Здесь вообще нет представителя. Есть тенденция к тому, чтобы зарыться в проблемы у себя дома и не ездить по миру. Во-вторых, Северная Корея, на самом деле, всегда была удобна Китаю в качестве, так сказать, пса с цепи, чтобы можно было раздражать южнокорейцев, японцев, Вашингтон, но в то же время говорить, что "если вы не будете давить на нас слишком сильно, мы сможем приручить собаку".

Но в то же время, когда вы даете много свободы, тот сосед, который привык быть сорванным с цепи, действительно может сорваться. Я пытаюсь это проследить, и вчера Вашингтон очень четко дал понять, что, если сделка состоится, США, конечно, продолжат санкции против Северной Кореи, и для этого есть способы.

Но в то же время, по крайней мере, в этих выступлениях я не услышал, чтобы Вашингтон прямо угрожал, просил, грозил Пекину присмотреть за своим младшим братом. Опять же, может быть, что-то говорится между строк, но это не обращено напрямую к Пекину, что "может быть, посмотрите, что делает этот сосед, потому что вы хотите, чтобы он стал еще более мощным и смелым в военном отношении".

В то же время я согласен с г-ном Медалинскасом в том, что мы не можем видеть "черное и белое". Несмотря на то, что Пекин и Россия находятся в одном лагере, по разным причинам у них есть свои программы действий, и они, конечно, не всегда совпадают, но пересекаются. Действия Северной Кореи могут спровоцировать более активную реакцию со стороны США, давление как на саму Северную Корею, так и на Пекин.

Дэйвидас Шлекис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Вопрос в том, насколько масштабной будет эта поддержка России, а также - какими санкциями и наказанием ответит Вашингтон, какой у тебя болевой порог?

- Г-н Медалинскас, я бы хотела спросить Вас, что еще, по Вашему мнению, может сделать Запад, учитывая, что и Россия, и Северная Корея уже наказаны западными санкциями?

A. Медалинскас: <...> Иногда санкции придумываются ради санкций, а там, где они сильно ударят, санкций нет. В первую очередь, конечно, я говорю о России, о западных санкциях против России.

Санкции в отношении Северной Кореи продолжаются уже много лет, и особенно в части военных технологий, перехвата и так далее. Но, да, в Северной Корее экономика - это вопрос, который лучше не обсуждать.

Это действительно очень бедная страна, где процветает только элита. Но если говорить о других санкциях, то мы видим, что Северной Корее удается их обходить, то ли с помощью китайской помощи, то ли через связи с Ираном.

Но сейчас, я бы сказал, самый серьезный вопрос - что Северная Корея будет делать с Россией. Здесь интересно то, что Путин может выглядеть слабым, если согласится на определенные требования, потому что Северная Корея чувствует слабость Путина. Поэтому не только Турция может начать шокировать Россию, но и Северная Корея.

Очевидно, что для Путина это очень большая плата. Я не знаю, сможет ли Путин добиться от Запада чего-то большего, наверное, сможет, но пока я вижу только ослабление, например, по тому же Черному морю, по торговле зерном.

Даже генеральный секретарь ООН и президент Турции вроде бы говорят о том, что надо даже вернуть SWIFT некоторым российским банкам. Но если бы Путин согласился, например, получать не только эти артиллерийские боеприпасы, но и северокорейских солдат, наемников для российской армии, то для него исчезла бы проблема, которая сейчас психологически существует в России.

Альвидас Медалинскас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ровно то же самое - проведение всевозможных работ на четырех захваченных территориях, где были проведены фальшивые референдумы. Это было бы хорошо для Путина, но очень интересно то, что Путин таким образом повторяет политику большевиков на Донбассе в 1918-1920 годах, когда в Красной армии было очень много китайцев и других выходцев из Восточной Азии, которые приехали на заработки и не смогли уехать, и поэтому находились в частях Красной армии.

Теперь может случиться так, что в армии Путина появятся северокорейцы.

- Г-н Шлекис, если сделка состоится, как считают многие, изменит ли она ход войны в Украине, или российская военная машина остановится без помощи Пхеньяна?

Д. Шлекис: Российская военная машина наверняка бы остановилась. Артиллерия позволяет остановить украинскую контратаку, а когда наступит зима, эта артиллерийская поддержка позволит, может быть, даже попытаться вытеснить украинцев с позиций, потому что тогда просто идет обстрел их артиллерийским огнем.

А это хорошо для позиционной войны, которая, в принципе, там начинает вестись, потому что динамика замедляется. Тогда наше домашнее задание - как можно скорее дать Украине элементы огневой мощи, артиллерийские снаряды, сами орудия, потому что, похоже, зимой грядет артиллерийское сражение.