Кто собирается на выборы? До президентской гонки в Литве осталось 8 месяцев, но список кандидатов небольшой

До президентских выборов в Литве остались считанные месяцы, но пока объявлен только один официальный кандидат на пост главы государства. Лидеры партий и другие политики упоминаются в публичном пространстве как возможные кандидаты, но пока они избегают подтверждения деталей своей кандидатуры. Не подтверждает свое участие и действующий глава государства. Однако эксперты считают, что предстоящие выборы не пройдут без участия Гитанаса Науседы, а некоторые кандидаты будут участвовать в них только для того, чтобы подготовиться к выборам в Сейм.

До следующих президентских выборов остается около восьми месяцев, но пока официально назван только один кандидат. Остальные потенциальные кандидаты либо говорят загадками, либо вообще не говорят о том, будут ли они баллотироваться на пост главы государства.

Однако пять лет назад ситуация была несколько иной: в 2018 году, когда до выборов оставалось примерно столько же времени, сколько и сейчас, о своем выдвижении заявил действующий президент Гитанас Науседа, его соперница во втором туре Ингрида Шимоните и некоторые из девяти других бывших кандидатов.

"Да, есть стремление не делать ранних заявлений, потому что это политически невыгодно на данный момент из-за выборов и рекламы, исключение - лишь некоторые кандидаты", - сказала политолог Клайпедского университета (КУ) Габриэле Бурбулите по поводу стремления политиков не спешить с объявлением о своем участии в президентских выборах.

Подготовка к выборам в Сейм

Вопрос о том, кто может стать кандидатом на президентских выборах в мае 2024 года, обсуждается уже давно, но официально объявлен только один кандидат. Первыми в предвыборный поезд вскочили «крестьяне», которые 1 августа подтвердили, что выдвигают действующего депутата Сейма, бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Веригу, в качестве кандидата на пост лидера страны.

Однако профессор факультета коммуникации Вильнюсского университета (ВУ) Андрюс Шуминас в интервью LRT.lt заявил, что, по его мнению, таким образом Литовский союз крестьян и зеленых готовит почву для выборов в Сейм осенью следующего года, а не для президентских выборов.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

"Выдвигая А. Веригу, они по сути, решают свои собственные проблемы, партия сильно обескровлена, и таким образом они готовятся скорее к выборам в Сейм, чем к президентским выборам. Партии необходимо выделить себя и своих лидеров. Кандидатура А. Вериги и такой ранний старт - это способ укрепить позиции, быть более заметными и тем самым аккумулировать силы перед выборами", - прокомментировал А. Шуминас.

Профессор считает, что руководство партии, вероятно, понимает, что у А. Вериги не так много шансов победить или показать высокие результаты на президентских выборах, особенно если Г. Науседа будет претендовать на второй срок.

Выборы без Науседы невозможны

Нынешний глава государства Гитанас Науседа пока не дал четкого ответа на вопрос, намерен ли он баллотироваться на новый срок. В эфире программы "Форум" телеканала ЛРТ президент заявил, что это не "заигрывание с общественностью" и что он еще не определился.

Гитанас Науседа / E. Blaževič/LRT nuotr.

"Прежде всего, с моей человеческой точки зрения, хватит ли у меня на это здоровья, хватит ли у меня желания бороться на политическом поприще", - сказал Науседа о своем праве взять время на размышления.

Он заявил, что объявит о своем решении участвовать в выборах в конце года, однако опрошенные LRT.lt эксперты уже сейчас убеждены, что выборы без нынешнего главы государства невозможны.

"Я думаю, что президента можно смело записывать в список кандидатов на выборах в следующем году, потому что, опять же, по всем действиям, по всей активности видно, что это президент, который не собирается уходить из политики", - сказал профессор А. Шуминас.

По его мнению, очевидно, что Науседа начинает готовиться к предстоящим выборам, и не стоит сомневаться, что он будет претендовать на второй срок.

Почему же глава государства не спешит подтвердить свои планы по выдвижению на выборы? По мнению Шуминаса, и президент, и другие высокопоставленные политики не спешат заявлять о своем участии по простой причине: они пытаются обезопасить себя.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

"В каком-то смысле это подстраховка, потому что если вы скажете, что вы действительно баллотируетесь, то все действия президента сразу же будут рассматриваться через призму выборов, и о любом действии сразу же будет сказано, что это предвыборная кампания. Пока это не будет объявлено, мы в принципе не можем к этому так относиться. Президент выполняет свои функции", - прокомментировал профессор ВУ.

По мнению Шуминаса, аналогичная ситуация наблюдается и с бывшей главой государства Далей Грибаускайте, которая начала свою избирательную кампанию довольно поздно по сравнению с другими кандидатами.

По мнению профессора, кандидатам, которые не занимают важных постов и которым необходимо время на поиск всей предвыборной структуры, штата, спонсоров, финансов и т.д., следует начинать свою предвыборную кампанию раньше.

Политолог Г. Бурбулите также сомневается в том, что президентские выборы возможны без Науседы. Она назвала это "очень маловероятным событием". Эксперт считает, что лично президент, возможно, и не стремится вновь баллотироваться на пост главы государства, но понимает, что его отсутствие разочарует часть общества.

Даля Грибаускайте / A. Strumilos/BNS nuotr.

"Несмотря на его личное, человеческое желание, я думаю, что общественность этого не поймет. Конечно, часть общественности не поймет, почему он не выдвигает свою кандидатуру на очередной срок. Учитывая, что он является одним из самых популярных политиков в рейтинге, доверие к нему со стороны населения действительно достаточно высокое, даже, я бы сказала, возможно, определенная часть населения воспримет отказ от участия в выборах как своего рода предательство", - прокомментировала Бурбулите.

Более того, по ее словам, не только часть общественности будет разочарована решением президента, но и другие кандидаты воспользуются этим, чтобы заявить, что Науседа не справился со своими обязанностями, совершил ошибку и поэтому не хочет продолжать работу.

Лидеры партий в качестве кандидатов

После того, как партия «крестьян» объявила о выдвижении А. Вериги на пост президента, остальные парламентские партии, похоже, не спешат называть своих кандидатов. Многие из них еще находятся в процессе поиска кандидатов и обещают решить, кто будет представлять их на выборах ближе к осени.

В тройку наиболее часто упоминаемых кандидатов вошли премьер-министр Ингрида Шимоните, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене.

Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Отвечая на вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры, лидер Союза Отечества — Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) сказал, что "находится в миллиметре от ответа", но о выборах думает "минимально".

А премьер-министр Шимоните, отвечая на вопрос об очередной попытке баллотироваться в президенты, сказала, что когда нужно будет принять решение, она его озвучит.

"Меньше ясности <...> там, где идет поиск кандидатов, какие-то дискуссии или внутренняя борьба в самих партиях, как, например, в СО-ЛХД, где тот же министр национальной обороны и другие кандидаты, наверное, имеют стремления. Внутри партии будет борьба", - сказал Шуминас в интервью LRT.lt.

Г. Бурбулите, политолог из КУ, считает, что в первом туре выборов обязательно произойдет столкновение Науседы с Шимоните. Однако эксперт не решается сказать, повторится ли сценарий 2019 года и встретятся ли они во втором туре.

Г. Ландсбергис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Только потому, что пока неясно, кто будет этими потенциальными кандидатами. Ходит много слухов, мы думаем, что эти слухи, по крайней мере, на 60-70% окажутся правдой, кто будет другими кандидатами, конкурентами с той стороны левоцентристской, но пока трудно сказать, пока мы не имеем публично подтвержденного факта", - сказал политолог.

Председатель Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен также упоминается в числе кандидатов, но она пока не дала прямого ответа по поводу своей кандидатуры. Окончательное решение о кандидатуре либералы примут на декабрьском заседании Совета.

"Хочет она того или нет, но Чмилите-Нильсен, скорее всего, придется баллотироваться в качестве лица партии и выполнять эту подготовительную работу к парламентским выборам. Реально, именно поэтому она и баллотируется, и если мы узнаем, что она действительно баллотируется, то это будет сделано ради мобилизации либерально настроенных людей", - оценила Бурбулите.

Габриэле Бурбулите / D. Umbraso/LRT nuotr.

Неясно также, кто будет представлять Партию свободы, входящую в правящую коалицию и впервые участвующую в выборах. Дайнюс Жалимас, бывший председатель Конституционного суда, а ныне заведующий юридическим факультетом Университета Витаутаса Великого, был назван в качестве возможного кандидата, поддерживаемого Партией свободы как в кулуарах политики, так и в публичной сфере. Сам он ранее заявлял СМИ, что не рассматривает этот вариант.

"Выборы - это явление, в котором любой кандидат - выдвигается ли он сам, или выдвигается политической партией, или поддерживается общественностью - имеет потенциал набрать определенную долю голосов, вопрос только в том, какая это будет доля", - сказала профессор КУ.

Председатель социал-демократов Вилия Блинкевичюте пока не решила, будет ли она добиваться президентского кресла. Она попытала счастья в борьбе за пост лидера страны в 2004 году, набрав 16,45% голосов.

Саулюс Сквернялис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Выступая в программе "Форум" на телеканале ЛРТ, президент Науседа сказал, что председатель Демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернелис еще не сказал своего последнего слова и партия может выдвинуть его кандидатом.

Сам Сквернелис ранее заявлял СМИ, что будет вновь участвовать в президентских выборах только в том случае, если от возглавляемой им партии не появится другого кандидата. Однако лидер партии, как и говорил ранее, не горит желанием участвовать в выборах и назвал в качестве возможного кандидата бывшего министра социального обеспечения и труда Линаса Кукурайтиса.

Могут появиться неожиданные кандидаты

Хотя сейчас больше всего говорят о том, кого выдвинут партии, не стоит забывать, что на каждых выборах есть свои самовыдвиженцы, беспартийные кандидаты.

Выборы / E. Blaževič / LRT nuotr.

Одним из основных таких кандидатов является адвокат Игнас Вегеле. Он еще не сделал окончательного заявления о том, что будет баллотироваться в президенты, но ранее он уже высказывался в СМИ, что "практически не видит возможности" не участвовать в выборах. В его пользу говорят и опросы общественного мнения.

"На президентских выборах в качестве кандидатов могут выступать самые разные люди, и чем больше это разнообразие, тем лучше для самой демократии, тем больше выбор для избирателей, тем больше интересных идей можно услышать. Чем острее конкуренция, тем здоровее и лучше результат. Оба этих кандидата обладают потенциалом, и их участие разнообразило бы избирательную кампанию", - прокомментировала политолог КУ.

Однако Г. Бурбулите не исключила, что на выборах могут появиться кандидаты, которые пока не обсуждаются публично. Например, Ремигиюс Жемайтис, который в настоящее время замешан в скандалах. Однако он сможет принять участие в выборах только в том случае, если не состоится запланированный импичмент за антисемитские высказывания.

"Он почти стал мэром Клайпеды. Это человек, который уже почти два года пользуется популярностью в рейтингах, несмотря на угрозу импичмента, судебных исков и так далее. Если отбросить этот шлейф, который за ним увязался, и взять сам факт наличия такого депутата в Сейме, то, я думаю, это была бы интересная избирательная кампания, и, более того, господа Жемайтис и Вегеле, по всей вероятности, обращались бы к одним и тем же избирателям", - сказал LRT.lt политолог Г. Бурбулите.