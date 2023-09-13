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Новости2023.09.13 08:53

В Литве в реку упал автомобиль с мигрантами - погибла гражданка Индии

B
BNS, LRT.lt 2023.09.13 08:53
Полиция
Полиция / Kauno AVPK nuotr.

В среду вечером в реку Шешупе в Мариямпольском самоуправлении упала машина с нелегальными мигрантами, в результате аварии погибла гражданка Индии.

Как сообщили в Департаменте полиции, в 03:36 в Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда поступило сообщение о том, что иностранные граждане находятся в автомобиле Mazda.

На дороге Мариямполе-Кальвария был замечен автомобиль Mazda, который не остановился по требованию полиции. Около 3:50 утра в Людвинаве автомобиль съехал с дороги и упал в реку Шешупе.

Задержаны трое мужчин, предположительно граждан Индии, ехавших в автомобиле Mazda. В результате инцидента погибла пассажирка - предположительно гражданка Индии. Водитель автомобиля разыскивается.

По предварительным данным, мигранты прибыли из Латвии.

В последнее время фиксируется рекордное количество попыток нелегального пересечения границы между Латвией и Беларусью, литовские пограничники отмечают, что большая часть мигрантов затем переправляется через Литву в страны западной Европы.

В этом году сотрудники VSAT предотвратили въезд в Литву в несанкционированные места в общей сложности 1605 нелегальных мигрантов из Беларуси, в Латвии это число уже превышает семь тысяч.

20 литовских пограничников собираются помочь Латвии, которая сталкивается с рекордными потоками мигрантов.

# Литва
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