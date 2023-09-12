Вильнюс и Каунас испытывают автобусы, работающие на водороде: заменят ли они обычный транспорт?

В Вильнюсе и Каунасе на этой неделе проходят испытания автобусов, работающих на водороде. По словам руководителей и представителей обоих городов, это первые шаги перед тем, как попытаться интегрировать такие автобусы в систему общественного транспорта. По словам министра энергетики, Литва намерена значительно расширить применение и производство водорода, поскольку он может использоваться не только для транспорта, как это часто представляется.

От дизеля к водороду

"Каунасские автобусы" сегодня получили возможность испытать в своем парке водородный автобус нового поколения. Как и электробусы, водородные автобусы не издают никаких звуков, а побочным продуктом производства водорода является вода.

Водородная технология, которую когда-то называли основой будущего транспорта, сегодня все еще уступает электромобилям. По словам Миндаугаса Григелиса, генерального директора компании "Каунасские автобусы", цены на оба автобуса схожи, но для принятия решения требуется время.

"В настоящее время мы анализируем и подсчитываем, сколько будет стоить километр пути, сколько будет стоить автобус и как его заправлять водородом. Когда мы сложим все цифры, мы оценим и примем решение. Я думаю, что за этим будущее, но его еще нужно развивать", - говорит М. Григелис, генеральный директор компании "Каунасские автобусы".

Вильнюс и Каунас испытывают автобусы, работающие на водороде / Energetikos ministerijos nuotr.

Вильнюс, в свою очередь, предпринял более решительные шаги. Он объявил о планах закупки 16 таких автобусов и собственного производства водорода. "Vilniaus šilumos tinklai" уже готовится к строительству электролизера мощностью 3 МВт, достаточной для производства газообразного водорода примерно для 40 автобусов. В Вильнюсе "зеленый" водород планируют производить с 2026 года.

"В будущем, когда у нас будет много солнечной и ветровой энергии, наступит пиковый период, когда электроэнергия будет нулевой или даже отрицательной, и мы сможем реально помочь и сбалансировать всю нашу систему электроснабжения, используя именно электролизные установки для производства водорода. Наличие водородных технологий очень полезно для города", - говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Автобусы, работающие на водороде, могут составить лишь часть общего автобусного парка, но это не будет приоритетом для общественного транспорта, сказал мэр.

Водородные автобусы не должны рассматриваться как конкуренты электробусам, заявил глава Ассоциации водородной энергетики.

Валдас Бенкунскас / D. Umbraso / LRT nuotr.

"Я рассматриваю их как взаимодополняющие, поскольку оба вида транспорта имеют свои преимущества. Преимущества водородного автобуса в том, что он может проехать большее расстояние, сам автобус легче, а зарядка происходит быстрее", - говорит Шарунас Варнагирис, глава Ассоциации водородной энергетики.

Водород - это настоящее, а не будущее

Министерство энергетики выделило 50 млн. евро на развитие мощностей по производству "зеленого водорода", чтобы существенно снизить зависимость промышленного и транспортного секторов от ископаемого топлива.

По словам министра Дайнюса Крейвиса, водород - это настоящее, а не будущее. По мере развития инфраструктуры производства водорода появится возможность производить и синтетическое топливо, т.е. экологически чистое топливо, специально используемое для тяжелого транспорта и судоходства. Планируется также экспорт водородной продукции.

Дайнюс Крейвис / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Для Литвы, обладающей большим потенциалом возобновляемых источников энергии - как морских, так и наземных, - это будет ступенькой, на которой мы будем производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Такие, как авиационное топливо, синтетический метанол и метан, мы будем экспортировать туда, где они наиболее востребованы, например, в Германию", - сказал министр энергетики Д. Крейвис.

В начале года во Франции появился первый официальный поезд, работающий только на водороде. Водородные ячейки были установлены на крыше поезда. Он работает так же тихо, как и электрический, и выбрасывает в атмосферу только воду и пар. Французские власти надеются, что вскоре такие поезда смогут заменить на некоторых участках дизельные. Во Франции электропоезда могут курсировать только на половине маршрутов, поэтому французы пытаются найти способы соответствовать климатическим требованиям Европейского союза.