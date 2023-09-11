Комики Мусагалиев и Дорохов выступили в "ДНР": Подписчики из Казахстана требуют отменить их концерты

Комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов выступили на концерте у мемориала Саур-Могила в аннексированной Донецкой области. Теперь подписчики из Казахстана требуют отменить их концерты в Астане и Алматы.

"Мы впервые здесь. Это место очень впечатляет, трогает душу. Еще узнали много историй связанных с этим местом. Когда их рассказывали, были мурашки по коже", – сказал Дорохов в интервью местному телеканалу "Оплот ТВ". Комик добавил, что пообщался с российскими солдатами, которые воюют в Украине, и они показались ему "душевными людьми".

В свою очередь, Мусагалиев пожелал жителям аннексированной Донецкой области "мирного неба над головой, здоровья и улыбок близких".

Азамата Мусагалиева после выступления на концерте, который был посвящен освобождению Донбасса во время Второй мировой войны, внесли в базу "Миротворца", где артиста назвали "пособником российско-фашистских захватчиков и террористов". Денис Дорохов числится в списках "Миротворца" с 2019 года после посещения аннексированного Крыма.

Подписчики участников команды КВН "Камызяки" негативно отреагировали на их поездку на территорию так называемой "ДНР." Поскольку Азамат Мусагалиев закрыл комментарии, свое мнение относительно этой поездки подписчики оставляют под постом Дениса Дорохова. Там уже более тысячи комментариев.

Многие подписчики называют шоуменов "продажными". Пользователи соцсетей из Казахстана требуют отменить концерты в Астане и Алматы, которые команда "Камызяков" запланировала на начало октября:

"В Алматы и в Астане вам "весело" будет, если вообще теперь концерты состоятся", "Пожалуйста, не приезжайте в Казахстан", "Вам и Азамату в Казахстане дорога закрыта!!!", "Алга Казахстан!!! Лично буду против вашего приезда в мою страну!", "От Азамата мы не ожидали".

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов не высказывались о войне. В феврале 2022 года Мусагалиев разместил в личном блоге в инстаграме картинку со словами "За мир" и георгиевской лентой.

"Настоящее время"