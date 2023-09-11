В одной из литовских школ запретили мобильные телефоны: как реагируют школьники?

В гимназии Вентос, расположенной в Акменском районе, введен запрет на использование мобильных телефонов учениками - по приходу в школу они должны сдавать их в специальные шкафчики, а забирать можно только после уроков. Предполагается, что новый порядок обеспечит более спокойный учебный процесс, повысит уровень общения между учениками, снизит уровень буллинга и телефонной зависимости.

Елена Чобене работает учителем литовского языка уже почти 40 лет. По ее словам, даже без техники ученики были изобретательны и всегда старались отвлечься от уроков. Но смартфоны значительно усложнили процесс обучения.

"Отвлекающих факторов гораздо больше, чем тогда, когда их не было, когда дети болтали с другом за партой. А сейчас отвлечение на телефоны, конечно, вредит больше, чем раньше", - говорит учительница.

Самые маленькие дети также приходят в школу со своими мобильными телефонами. По словам учителей, даже первоклассники чувствуют зависимость от гаджетов.

"Я заметила, что дети начальной школы приносят самые разные телефоны. Одни - для связи, отчасти для чувства безопасности, ведь они могут позвонить родителям, а другие приносят шикарные смартфоны, чтобы похвастаться перед детьми. И то, и другое не слишком подходит для учебного процесса", - говорит учительница начальных классов Юрате Шюркене.

Дети с телефонами (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Гимназия "Вентос" - первая в Акмянском районе, которая попыталась решить эту проблему, запретив ученикам пользоваться мобильными телефонами не только на уроках, но и на переменах.

"Это было сделано в связи с тем, что учителя говорили о том, что существует большая проблема, связанная с зависимостью учеников от телефонов во время уроков. Поскольку они склонны не подчиняются правилам, не хотят класть их в специально отведенные места, нам пришлось искать другие способы", - говорит Дайва Гричене, директор школы.

Ученики должны оставлять свои телефоны в шкафчиках, как только приходят в школу. Гимназисты говорят, что к новым правилам нелегко привыкнуть.

"Раньше все были в Интернете на переменах. Теперь мы больше общаемся. И время идет медленнее", - говорит гимназист Аугустас Кюдулас.

"Теперь мы больше разговариваем, мы больше обсуждаем уроки, мы просто больше общаемся, - соглашается другая гимназистка Аустея Римкуте.

Дети с телефонами (ассоциативное фото) / Shutterstock nuotr.

Эксперты считают, что все больше школьников становятся эмоционально зависимыми от своих смартфонов. Эта проблема стала еще более актуальной после пандемии.

"Даже на переменах они не играют друг с другом, а просто сидят рядом и играют в игры на своих телефонах", - замечает социальный педагог Раса Норейкене. - Очень важно также снизить уровень буллинга. Потому что в прошлом учебном году мы столкнулись с фотографированием, съемкой на переменах, во время уроков, созданием различных мемов, которые распространялись в закрытых группах".

В образовательном сообществе уже не первый год обсуждается вопрос о целесообразности запрета мобильных телефонов во всех учебных заведениях. Законопроект, регулирующий использование мобильных телефонов, обсуждался в парламенте, но до сих пор национальный режим использования мобильных телефонов остается неопределенным.