В одной из литовских школ запретили мобильные телефоны: как реагируют школьники?

В гимназии Вентос, расположенной в Акменском районе, введен запрет на использование мобильных телефонов учениками - по приходу в школу они должны сдавать их в специальные шкафчики, а забирать можно только после уроков. Предполагается, что новый порядок обеспечит более спокойный учебный процесс, повысит уровень общения между учениками, снизит уровень буллинга и телефонной зависимости.
Елена Чобене работает учителем литовского языка уже почти 40 лет. По ее словам, даже без техники ученики были изобретательны и всегда старались отвлечься от уроков. Но смартфоны значительно усложнили процесс обучения.
"Отвлекающих факторов гораздо больше, чем тогда, когда их не было, когда дети болтали с другом за партой. А сейчас отвлечение на телефоны, конечно, вредит больше, чем раньше", - говорит учительница.
Самые маленькие дети также приходят в школу со своими мобильными телефонами. По словам учителей, даже первоклассники чувствуют зависимость от гаджетов.
"Я заметила, что дети начальной школы приносят самые разные телефоны. Одни - для связи, отчасти для чувства безопасности, ведь они могут позвонить родителям, а другие приносят шикарные смартфоны, чтобы похвастаться перед детьми. И то, и другое не слишком подходит для учебного процесса", - говорит учительница начальных классов Юрате Шюркене.
Гимназия "Вентос" - первая в Акмянском районе, которая попыталась решить эту проблему, запретив ученикам пользоваться мобильными телефонами не только на уроках, но и на переменах.
"Это было сделано в связи с тем, что учителя говорили о том, что существует большая проблема, связанная с зависимостью учеников от телефонов во время уроков. Поскольку они склонны не подчиняются правилам, не хотят класть их в специально отведенные места, нам пришлось искать другие способы", - говорит Дайва Гричене, директор школы.
Ученики должны оставлять свои телефоны в шкафчиках, как только приходят в школу. Гимназисты говорят, что к новым правилам нелегко привыкнуть.
"Раньше все были в Интернете на переменах. Теперь мы больше общаемся. И время идет медленнее", - говорит гимназист Аугустас Кюдулас.
"Теперь мы больше разговариваем, мы больше обсуждаем уроки, мы просто больше общаемся, - соглашается другая гимназистка Аустея Римкуте.
Эксперты считают, что все больше школьников становятся эмоционально зависимыми от своих смартфонов. Эта проблема стала еще более актуальной после пандемии.
"Даже на переменах они не играют друг с другом, а просто сидят рядом и играют в игры на своих телефонах", - замечает социальный педагог Раса Норейкене. - Очень важно также снизить уровень буллинга. Потому что в прошлом учебном году мы столкнулись с фотографированием, съемкой на переменах, во время уроков, созданием различных мемов, которые распространялись в закрытых группах".
В образовательном сообществе уже не первый год обсуждается вопрос о целесообразности запрета мобильных телефонов во всех учебных заведениях. Законопроект, регулирующий использование мобильных телефонов, обсуждался в парламенте, но до сих пор национальный режим использования мобильных телефонов остается неопределенным.