Лидер либералов консерваторам: "Мы должны удержаться и завершить дела"

Спикер Сейма Литвы, лидер правящего Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен в субботу призвала своих коллег по коалиции - консерваторов - вместе противостоять вызовам и завершить срок полномочий Сейма этого созыва, работая вместе.

"Мы должны удержаться и завершить запланированную работу. Это вопрос взятой на себя ответственности", - заявила Чмилите-Нильсен на съезде консерваторов в Вильнюсе.

"Мы достаточно похожи, чтобы легко понимать друг друга, и достаточно разные, чтобы вести предметную дискуссию, которая позволит уточнить аргументы, позиции и подходящие решения", — добавила она.

По мнению спикера Сейма, вполне вероятно, что правоцентристская коалиция сохранится до конца срока полномочий 2024 года, хотя нет оснований полагать, что политическое поле будет спокойным по мере приближения выборов.

Она призвала не интерпретировать превратно попытки найти компромиссы и не рассматривать дискуссии как признак отступления или нестабильности коалиции.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что наше политическое партнерство дало много положительных результатов", - сказала Чмилите-Нильсен.

"Нас объединяет понимание того, что без сильного государства, без четкой ценностной государственной позиции, особенно в международных делах, у нас нет перспектив на будущее. Нас объединяет понимание, что это основа всего, хотя естественно, что мы выбираем разные пути достижения этого", - добавила она.

В последнее время правящую коалицию сотрясали разногласия по поводу налоговой реформы, предложенной правительством. В конце августа правящие договорились не торопиться с ее принятием.

В правящую коалицию Сейма созыва 2020-2024 годов входят Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (консерваторы), Движение либералов и Партия свободы.