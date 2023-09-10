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Премьер-министр: «В следующем году госбюджет будет расти более умеренными темпами»

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BNS 2023.09.10 12:05
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что доходы и расходы государственного бюджета в следующем году будут расти более умеренными темпами из-за экономической неопределенности и возвращения европейских правил финансовой дисциплины.

«Нам придется планировать будущие бюджеты в условиях умеренного роста – все еще быстрого, но более медленного роста заработной платы и существенного замедления инфляции», - заявила премьер-министр на воскресном заседании Сейма, представляя предложения правительства по программе осенней сессии парламента. .

«Это означает, что как доходы бюджета, так и общие расходы будут расти более умеренными темпами», - добавила она.

Первый день осенней сессии Сейма
Первый день осенней сессии Сейма / E. Blaževič/LRT nuotr.

По словам премьер-министра, в понедельник министерство финансов представит окончательные экономические прогнозы, на основе которых будут спрогнозированы доходы и расходы госбюджета.

Сам проект госбюджета правительство зарегистрирует позднее осенью, и его должен будет принять Сейм.

Первый день осенней сессии Сейма
Первый день осенней сессии Сейма / E. Blaževič/LRT nuotr.

И. Шимоните предупредила, что Литва больше не сможет бесконтрольно брать займы, поскольку в следующем году ей придется вернуться к требованиям Пакта стабильности и роста Европейского Союза. Они предусматривают, что дефицит бюджета не может превышать 3 процентов валового внутреннего продукта.

Первый день осенней сессии Сейма
Первый день осенней сессии Сейма / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

«Не только людям не нравится то, что они платят меняющиеся проценты по своим кредитам и аренде, но также мне и министру финансов не нравятся проценты, которые приходится платить по государственному долгу», - сказала премьер-министр.

Ингрида Шимоните
Первый день осенней сессии Сейма
Первый день осенней сессии Сейма
Первый день осенней сессии Сейма
# Литва
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