Парламентарии начинают новый политический сезон – на чем они планируют сосредоточиться?

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BNS 2023.09.10 08:24
Виктория Чмилите-Нильсен
Виктория Чмилите-Нильсен / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

В воскресенье в Литве начинается новый политический сезон – Сейм собирается на осеннюю сессию.

По словам спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, одной из важнейших задач этой сессии станет рассмотрение и принятие бюджета на 2024 год.

«Возможно, на сей раз это будет несколько более сложный процесс, потому что мы все понимаем, что это уже будет предвыборный бюджет, но я очень надеюсь и верю, что Сейму хватит мудрости согласовать добрые желания и интересы государства, реальные финансовые возможности», - заявила на этой неделе журналистам глава парламента.

По ее словам, также планируется уделить большое внимание сферам здравоохранения, образования, национальной безопасности и обороны.

«Важно также, чтобы, уделяя внимание безопасности и обороне, мы не упускали из виду права, свободы человека, толерантность (...). Мы рассмотрим и изменения в Закон о правовом положении иностранцев, и легализацию религиозных общин, и обращение в Конституционный суд по поводу того, соответствует ли Стамбульская конвенция Конституции Литвы», - заявила Чмилите-Нильсен.

В воскресенье членам Сейма будет представлен проект программы работы осенней сессии; предложения в этот документ внесли президент, правительство, комитеты и фракции Сейма.

Согласно графику парламентских заседаний, утвержденному правлением Сейма, в ходе сессии с 10 сентября по 23 декабря планируется провести более 45 пленарных заседаний. Три из них будут посвящены повестке дня оппозиционных фракций.

Согласно Конституции, Сейм проводит две сессии в год – весеннюю и осеннюю.

# Литва
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