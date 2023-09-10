Шестая конференция памяти Леонидаса Донскиса задается вопросом, доживет ли Россия до 2024 года

«Леонидас Донскис ужаснулся бы, увидев сегодняшнюю Россию. Он никогда не сомневался в преступности путинского режима, однако к моменту его смерти полномасштабная агрессивная война против Украины и 25-летнее тюремное заключение для политических оппонентов режима казались невероятными. У Леонидаса Донскиса было много друзей-россиян, принадлежавших к «другой России»; большинство из них сегодня либо покинули страну, либо находятся в тюрьмах», – говорит профессор Университета Витаутаса Великого Роберт ван Ворен.

Как информируют организаторы, 21 сентября в вильнюсском театре «Vaidilos» пройдет шестая международная конференция памяти Леонидаса Донскиса, которую организует его бывший коллега и друг Роберт ван Ворен.

Роберт ван Ворен является директором Исследовательского центра развития демократии имени Андрея Сахарова при Университете Витаутаса Великого. В этом году конференция традиционно пройдет на английском языке и будет посвящена судьбе России. «Will Russia Survive 2024?» (рус. «Доживет ли Россия до 2024 года?») – такова тема этого года.

Леонидас Донскис и Роберт ван Ворен / фото авторов сообщения

По мнению организаторов конференции, Россия находится на распутье. За последние два десятилетия страна, которая, возможно, и была слабеющей демократией, но все же стремилась к европейской интеграции, превратилась в неототалитарное государство, терроризирующее собственное население и проводящее агрессивную политику в отношении соседних стран. Россия говорит про эти страны, что они либо находятся в сфере ее влияния, либо, что еще хуже, являются «фальшивыми государствами» и не должны существовать.

Война России против Украины. Ирпень / фото AP

Под руководством Владимира Путина Россия стала самой большой угрозой миру во всем мире. Захватив в 1917 году Российскую империю, большевики обратили ее в советскую империю, – таким образом, сегодняшняя Россия унаследовала имперские амбиции как дореволюционной России, так и Советского Союза. Хотя Россия и утверждает, что восстанавливает свое былое величие, в действительности появляется все больше признаков надвигающегося имперского краха.

Шарж на Владимира Путина / Shutterstock

Какие шаги следует предпринять, чтобы Россия не угрожала своим соседям? Возможно ли возвращение России в международный цивилизованный мир? Как помочь жителям Российской Федерации создать демократическое государство (или государства), действующее в соответствии с принципами международного права? Можем ли мы гарантировать, что лица, которые виновны в преступлениях, совершенных в Украине и других странах, предстанут перед судом? Ответы на эти вопросы эксперты будут искать уже 21 сентября.

Плакат на антивоенном митинге / фото AP

В конференции «Доживет ли Россия до 2024 года?» примут участие дипломаты, эксперты по безопасности, общественные деятели, журналисты и правозащитники из США, Финляндии, Голландии, Великобритании, Италии, Литвы, Кипра, Дании, Украины и России. С программой конференции можно ознакомиться здесь.

«Мы специально выбрали для этой конференции такое провокационное название. Проблема России сегодня заключается не только в том, чтобы остановить войну (это само собой разумеется), но необходимо рассмотреть и более глубокие вопросы. Пришло время положить конец преступному режиму этой страны, чтобы будущая Россия перестала представлять угрозу для своих соседей и остального мира. Последняя империя в мире должна быть деколонизирована. Но как? Это дискуссионный вопрос, который мы обсудим 21 сентября, почтив память великого литовца Леонидаса Донскиса», – говорит организатор конференции, руководитель Исследовательского центра развития демократии имени Андрея Сахарова Роберт ван Ворен.

Роберт ван Ворен / фото Й. Пятрониса

Организаторы подчеркивают, что эта конференция, в отличие от предыдущих, не будет транслироваться онлайн, а пройдет только в живом режиме. Желающим предлагается зарегистрироваться здесь.

После конференции участники будут приглашены на концерт, посвященный памяти Леонидаса Донскиса, в котором примут участие литовский виолончелист Юстас Куликаускас и голландский эксперт по России, концертирующая пианистка Сара Кромбах.