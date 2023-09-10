Витаутас Ландсбергис. Лаврентий Берия – Конрад Валленрод?

Это могло бы стать исторической загадкой как Совдепии, так и Европы. И сенсацией. Неисследованной.

Неужели человек, который действовал и прославился как свирепый палач, убийца и мучитель-садист, соотечественник и подручный тирана Иосифа Сталина, превзошедший самого шефа, в действительности был другим (возможно, двуличным) и преследовал скрытую цель – уничтожить зло?

Из литературных персонажей напрашивается параллель с героем Адама Мицкевича Конрадом Валленродом, которого ребенком похитили у убитых прусских или литовских родителей, крестоносцы воспитали его как своего верного рыцаря, а он... Долго притворяясь, чтобы пробраться в руководство Ордена, вынашивал тайную цель – стать магистром, чтобы изнутри уничтожить врага своей настоящей родины и отомстить за уничтожение своего народа.

Конечно, это романтизм. Роковой герой роковой двойной жизни. Настоящий Конрад фон Валленроде, ставший магистром и поддерживавший Витаутаса, был немцем из Баварии, Франконии.

Но вернемся к Лаврентию Берии и простым историческим фактам.

Лаврентий Берия и дочь Иосифа Сталина (Сталин — на заднем плане), 1931 год / Wikipedia

После смерти Сталина (чему он, возможно, способствовал) Берия без контроля со стороны какого-либо высшего руководства распоряжается громадной силой – всеми тайными репрессивными службами Совдепии и ее армией, а также множеством деятелей всей властной системы, которые из страха или карьеры ради готовы служить новому Сталину.

Старой политике? Нет, Берия предпринимает беспрецедентные и фундаментальные управленческие изменения. Может быть, даже изменения строя. «Республики» узнают, что они уже созрели для самостоятельности, и руководящие «кадры», присланные ранее из Центра, им уже не нужны. Компартия (руководство КПСС!) видит, что в республиках уже выросли, созрели собственные «национальные кадры», прекрасно умеющие управлять. А те руководители-инструкторы, что были присланы раньше, завершив свою работу, могут отправляться домой, в братскую Россию. И в Литве тоже началось такое. Новые времена! Неужели?

Возможно, что и советская армия, дислоцированная в центрально-европейских коммунистических странах-сателлитах (за исключением неоккупированных Югославии и Румынии), не должна больше оставаться важнейшей объединяющей силой блока. Пусть эти страны почувствуют себя более независимыми. Возможно, что и гонка вооружений – больше не единственный путь к светлому будущему. И расширение СССР, которое проводил Сталин, у гроба Ленина поклявшийся захватывать земли и силой инкорпорировать народы в Совдепию, – не единственный смысл существования государства. Ведь силой когда-то была «возвращена» и Грузия – родина Лаврентия Берии, «великого сына грузинского народа» (есть такие песни), – а прежде она существовала в качестве независимого государства и стояла на пороге членства в Лиге Наций. 1921 год, но подобные вещи не забываются. Порабощенные нации все равно ропщут, так или иначе борются. Поддержишь их стремления – они поддержат тебя.

И вот всемогущий Берия вызволяет из тюрем не кого-то другого, а командиров украинского вооруженного подполья, и объявляет, что они могут возвращаться на родину.

И еще Лаврентий Берия приказывает привести к нему для беседы арестованного Йонаса Жямайтиса, заключенного московской тюрьмы! По какому вопросу? За дело, историки.

Йонас Жямайтис

Известно, что после этого разговора фактический руководитель СССР выступает с докладом перед Центральным Комитетом КПСС о положении в Литве для принятия постановления «По вопросу о Литовской ССР». В нем без всякой пропаганды утверждается: «Литовским подпольем руководит бывший капитан буржуазной Литвы Й. Жямайтис, избранный в подполье президентом Литвы».

Каждое слово здесь чрезвычайно информативно.

Это 1953 год, май, прошло всего два с половиной месяца после смерти Сталина и гротескных государственных похорон. (Вспомним кадры с Берией в неординарном фильме Сергея Лозницы). Нетрудно догадаться или увидеть, что с Йонасом Жямайтисом начались какие-то переговоры на высшем уровне, возможно, под видом или под предлогом допросов.

Нет никаких сомнений, что речь шла не о прошлом, а о возможном будущем. Будущем не чего-либо, а государств.

Здесь вспоминаются и невероятные совдеповские виражи, связанные с ГДР – восточно-германским псевдогосударством, которое основал Сталин. Тупоголовый режим этой страны совершенно не устраивал клан Берии, нового хозяина. А что, если изменить статус этой земли, сделав его игральной картой Берии в отношениях с Западом? Факт, что по приказу Берии коммунисты ГДР «сами» свергают, отправляют в отставку своего прежнего вождя Вальтера Ульбрихта... к сожалению, только на один день. Недовольные и напуганные сталинисты в Москве арестовывают и умерщвляют самого Берию. Ульбрихта заново «переизбирают» руководителем.

Официальное сообщение об аресте Л. П. Берии. 10 июля 1953 года / Wikipedia

Сюжет для захватывающего фильма, мистер Голливуд.

После устранения Берии и группы его чекистских приспешников, конечно же, убит и Йонас Жямайтис, партизанский президент Литвы. Он больше уже не нужен.

Таким образом, мимолетный период правления Лаврентия Берии оказывается болезненно важным для государственной истории борющейся Литвы. Настоящей Литвы.

Подумайте только, лидер Совдепии вызывает для общения руководителя другого – пусть и оккупированного, и насильно советизируемого – Литовского государства!

«Подполье» в тексте Лаврентия Берии – это не «бандиты» или «террористы», а политическая реальность, с которой стоит общаться, как и с ее избранным (!) президентом.

Ни в одной западной столице даже не промелькнуло такого определения, такого восприятия и признания. У борющейся Литвы есть лидер.

Йонас Жямайтис / Wikipedia

Только в Москве, где к власти пришел бывший палач, видимо, решивший стать другим и сотрудничать с соседними народами. И в Литве тогда многое могло бы пойти по-другому.

Засекреченные месяцы краткосрочного реформаторского правления Лаврентия Берии. Такое, конечно, следовало уничтожить. Чтобы еще более 30 лет могла продолжаться кровавая стагнация коммуны.

Заметим, что среди народов, напрямую порабощенных Совдепией, важнейшими были Украина и Литва. То же относится и к восстаниям в ГУЛАГах.

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