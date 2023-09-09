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Новости2023.09.09 08:20

Без Путина и Си: чего ждать от саммита G20 в Нью-Дели

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DW 2023.09.09 08:20
Саммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели / AP nuotr.

На саммит G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии, не приедут лидеры РФ и КНР - по разным причинам. Помимо отсутствия Путина и Си, чем еще интересны переговоры лидеров стран "большой двадцатки"? 

Саммит глав государств и правительств G20, который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели, станет кульминационным моментом всех встреч членов "большой двадцатки", проводившихся в течение года. Но мировое внимание будет приковано не только к президентам и премьер-министрам стран, прибывших в Индию, но и к отсутствию тех лидеров, которые обычно посещают встречи подобного уровня.

На этот раз на саммит G20 не приедут ни президент РФ Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин. И если причина, вынудившая отказаться от участия во встрече Путина, более-менее очевидна (большинство экспертов сходятся во мнении, что президент РФ опасается ареста по ордеру, выданному весной 2023 года Международным уголовным судом), то о причинах, по которым в начале сентября отменил поездку в Нью-Дели китайский лидер, остается лишь догадываться.

Абигайль Васселье (Abigael Vasselier) наиболее обоснованным считает предположение о том, что Си не поехал на саммит из-за внутриполитической ситуации у него в стране. Руководительница группы по изучению внешней политики Китая в берлинском аналитическом центре Merics проанализировала сообщения о традиционной летней встрече влиятельных членов китайской компартии на приморском курорте Бэйдайхэ. Из них можно сделать вывод о том, что Си Цзиньпину пришлось выслушать резкую критику со стороны влиятельных однопартийцев по поводу политической, экономической и социальной обстановки в стране - и он получил указание сосредоточиться на этих проблемах.

Здоровье Си пошатнулось?

В то же время директор факультета китаистики в лондонской Школе восточных и африканских исследований Стивен Цанг допускает, что Си могли помешать совершить поездку в Нью-Дели проблемы со здоровьем. О чем-то серьезном речь, по всей видимости, не идет, рассуждает эксперт: ведь китайский лидер совсем недавно совершил авиаперелет в Йоханнесбург, чтобы участвовать в саммите БРИКС. С другой стороны, важную речь на бизнес-форуме в ЮАР Си Цзиньпин поручил зачитать своему представителю, а не сделал это сам. Председатель КНР отказался от выступления не просто так, уверен Стивен Цанг.

Лететь же в Индию для присутствия на саммите G20 несмотря на проблемы со здоровьем - так же, как он сделал это ради участия во встрече БРИКС, - Си Цзиньпин, по мнению эксперта Цанга, не хочет. "Большая двадцатка" утратила свою значимость для Си: теперь у него есть альтернативная международная организация, которую он хочет развивать и поддерживать", - считает эксперт.

Саммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели / AP nuotr.

Определенную роль может играть и тот факт, что встреча G20 проходит в Индии по приглашению индийского лидера. "Какая страна является крупнейшим потенциальным конкурентом Китая в тех случаях, когда речь идет о поддержке Глобального Юга и о заверениях партнеров по БРИКС о продвижении на мировой арене альтернативного про-китайского порядка?" - спрашивает Цанг. И сам же дает ответ: "Индия!"

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в свою очередь, старается развеять впечатление, что Си отменил поездку в Нью-Дели из-за напряженности в отношениях Китая с Индией. В прошлом главы государств уже отказывались от встреч на высшем уровне, сказал Джайшанкар в интервью информационному агентству ANI. Если Си делает это сейчас, то в этом нет ничего необычного и это никак не связано с Индией.

В Вашингтоне, похоже, видят ситуацию иначе. Об этом говорит, в частности, заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, сделанное им на пресс-конференции на этой неделе. Отвечая на вопрос, не омрачит ли напряженность в отношениях между Индией и Китаем саммит "большой двадцатки", Салливан сказал, что это зависит от Китая. "Если Китай захочет испортить мероприятие, он вполне может это сделать", - сказал Салливан.

Саммит G20 в Нью-Дели - шанс для Индии

Несмотря на неучастие Китая, саммит G20 открывает перед Индией новые возможности: она может показать, что является надежной мировой державой, способной найти баланс как в традиционных связях с Западом, так и с новыми объединениями, такими как БРИКС.

"Мы переживаем момент, когда многосторонняя дипломатия переосмысливается, и это та область, в которой Нью-Дели особенно силен", - говорит DW Ян Лессер (Ian Lesser), вице-президент Германского фонда Маршалла.

Лессер не ожидает, что после окончания встречи мировых лидеров появится большое количество практических политических инициатив. Однако он полагает, что тон совместной итоговой декларации "многое скажет о силе и влиянии международной системы".

Ожидается, что одной из главных тем переговоров в Нью-Дели станут перспективы мирового экономического роста - ведь многим членам G20, в том числе, Германии, угрожает рецессия, а экономика Китая после пандемии коронавируса восстанавливается значительно более медленными темпами, чем ожидалось.

На повестке дня будут стоять и вопросы изменения климата, облегчения долгового бремени и достижения целей развития ООН, а также агрессивная война России против Украины - эта тема является основным предметом разногласий между участниками саммита.

Нет общей позиции по войне в Украине

Лидеры стран G20 до сих пор не смогли выработать общую позицию, осуждающую российскую агрессию против Украины. Хотя Индия занимает нейтральную позицию в военном конфликте и является крупнейшим покупателем российской нефти, Нью-Дели недавно предложил более жесткое заявление, в котором говорится о том, что война приводит к "неизмеримым человеческим страданиям" и "усугубляет существующие уязвимые места в мировой экономике".

Однако этот текст был заблокирован Россией и Китаем. Хозяевам саммита придется либо смягчить заявление, либо допустить, чтобы встреча закончилась без итоговой декларации - впервые с 2008 года.

G20 поворачивается лицом к Глобальному Югу

В последнее время в Нью-Дели уделяют большое внимание тому, чтобы быть выразителем интересов Глобального Юга. Индия считает, что может стать мостом между экономически развитыми и развивающимися странами.

Саммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели / AP nuotr.

Нью-Дели также настаивает на том, чтобы Африканский союз (АС), представляющий 55 африканских стран, стал полноправным членом G20. Этот план пользуется широкой поддержкой, в том числе, и со стороны президента США Джозефа Байдена, который в декабре заявил, что такое решение "давно назрело". Однако некоторые нынешние члены G20, среди которых Австралия и Индонезия, относятся к этому скептически.

"Африка играет все более важную роль в экономическом и геополитическом плане, но у многих членов АС есть свои собственные интересы, и они с сомнением относятся к тому, что G20 должна быть форматом, представляющим Африку", - считает Ян Лессер.

Эксперт Института мировой экономики в Киле Хольгер Гёрг (Holger Görg) также не уверен, что членство в G20 усилит значение африканских стран в мировой политике или даст им "реальную политическую власть". Напротив, они могут еще больше попасть под влияние Китая и России, которые в последние годы играют ведущую роль в регионе.

Агентство Bloomberg News 5 сентября сообщило со ссылкой на источники в Брюсселе, что лидеры ЕС планируют усилить взаимодействие с африканскими странами в кулуарах переговоров в Нью-Дели. Европейцы хотят догнать Пекин, который уже много лет активно работает в Африке. Европейские лидеры хотят показать, что Брюссель серьезно настроен на пересмотр своих партнерских отношений с Африкой - несмотря на тяжелое наследие колониальной эпохи, отмечает Bloomberg.

DW

Саммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели
# В мире
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