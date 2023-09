Без Путина и Си: чего ждать от саммита G20 в Нью-Дели

На саммит G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии, не приедут лидеры РФ и КНР - по разным причинам. Помимо отсутствия Путина и Си, чем еще интересны переговоры лидеров стран "большой двадцатки"?

Саммит глав государств и правительств G20, который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели, станет кульминационным моментом всех встреч членов "большой двадцатки", проводившихся в течение года. Но мировое внимание будет приковано не только к президентам и премьер-министрам стран, прибывших в Индию, но и к отсутствию тех лидеров, которые обычно посещают встречи подобного уровня.

На этот раз на саммит G20 не приедут ни президент РФ Владимир Путин, ни председатель КНР Си Цзиньпин. И если причина, вынудившая отказаться от участия во встрече Путина, более-менее очевидна (большинство экспертов сходятся во мнении, что президент РФ опасается ареста по ордеру, выданному весной 2023 года Международным уголовным судом), то о причинах, по которым в начале сентября отменил поездку в Нью-Дели китайский лидер, остается лишь догадываться.

Абигайль Васселье (Abigael Vasselier) наиболее обоснованным считает предположение о том, что Си не поехал на саммит из-за внутриполитической ситуации у него в стране. Руководительница группы по изучению внешней политики Китая в берлинском аналитическом центре Merics проанализировала сообщения о традиционной летней встрече влиятельных членов китайской компартии на приморском курорте Бэйдайхэ. Из них можно сделать вывод о том, что Си Цзиньпину пришлось выслушать резкую критику со стороны влиятельных однопартийцев по поводу политической, экономической и социальной обстановки в стране - и он получил указание сосредоточиться на этих проблемах.

