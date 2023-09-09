Naujienų srautas

Рига
Новости 13 мин. назад

Россияне в Латвии могут получить 2 года на экзамен по языку

Антониу Гутерриш
Новости 13 мин. назад

Немецкие СМИ: Гутерриш предложил России смягчение санкций

Митинг белорусской оппозиции
Новости 1 ч. назад

Что еще в Беларуси теперь нельзя эмигрантам и за что сажают тех, кто остался

Гитанас Науседа
Новости 1 ч. назад

Науседа: «Мы должны добиваться получения Литвой всех средств RRF»

Владимир Путин и Сергей Лавров
Новости 2 ч. назад

Самоизоляция: Почему Лавров замещает Путина

Вильнюсский аэропорт
Новости 14 ч. назад

Прямые рейсы из Литвы в США могут появиться в течение пяти ближайших лет

NASAMS
Новости 14 ч. назад

Литва передала Украине четыре с половиной миллиона единиц снарядов

Война России в Украине
Новости 15 ч. назад

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Война России против Украины. Группа украинских военных
Новости 15 ч. назад

Подтверждены имена более 31 тысячи военных РФ, убитых в Украине

Евроценты
Новости 16 ч. назад

В Литве предлагают ввести округление конечной суммы при наличных расчетах: кому это выгодно?

Польша
Новости 17 ч. назад

Польский чиновник считает, что Россия и Беларусь попытаются расшатать страну во время выборов

Украинское зерно
Новости 17 ч. назад

Науседа: "Необходимо найти решения для доставки украинского зерна через Балтийское море"

Рига
Новости 17 ч. назад

В Латвии анонсировали получение систем противоракетной обороны в течение двух-трех лет

Православная церковь
Новости 18 ч. назад

Предстоятель ЛПЦ сожалеет, что не было диалога о поправках по ликвидации религиозных общин

Аэропорт
Новости 18 ч. назад

Lufthansa будет чаще летать между Вильнюсом и Франкфуртом

"Вильнюсская феерия"
Новости 18 ч. назад

Загрязнение окружающей среды и стресс для украинцев: муниципалитет Вильнюса запретил фестиваль фейерверков

Новости2023.09.09 08:05

Россияне в Латвии могут получить 2 года на экзамен по языку

D
DW 2023.09.09 08:05
Рига
Рига / Shutterstock nuotr.

Граждане РФ, не сдавшие экзамен по латышскому языку, смогут получить ВНЖ на 2 года и за этот срок подтвердить владение языком на уровне А2, следует из одобренных Сеймом поправок в законодательство.

Сейм Латвии принял в первом чтении поправки в иммиграционное законодательство, наделяющие двухлетней отсрочкой граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку. Такие лица смогут получить временный вид на жительство на 2 года, в течение которых они должны сдать экзамен на знание государственного языка Латвийской Республики и подтвердить владение им на уровне А2.

На эти 2 года у таких граждан РФ сохранятся права на получение социальных гарантий, как и у обладателей постоянного вида на жительство. Языковой экзамен обязателен для получения статуса постоянного жителя Евросоюза.

Второе - окончательное - чтение законопроекта пройдет 14 сентября. Депутаты Сейма могут подать новые поправки к законопроекту, что может изменить его окончательную редакцию, отмечает интернет-издание Delfi. В случае принятия документа парламентом проект закона должен одобрить президент страны Эдгарс Ринкевичс.

Необходимость нового ВНЖ для жителей Латвии, принявших гражданство РФ

Осенью 2022 года Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что у жителей страны, принявших российское гражданство, аннулируют постоянный вид на жительство. Чтобы оставаться в Латвии в статусе постоянного жителя, россиянам было необходимо до 1 сентября получить новый постоянный вид на жительство - статус постоянного жителя Евросоюза.

В начале августа в министерстве внутренних дел Латвии подтвердили подготовку писем с требованием покинуть страну в адрес около 6000 человек, не записавшихся на экзамен по латышскому языку и не подавших документов на продление постоянного вида на жительство. В ответ на критику глава МВД Латвии Марис Кучинскис поручил разработать нововведения, смягчающие иммиграционное законодательство.

DW

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Антониу Гутерриш
14 мин. назад

Немецкие СМИ: Гутерриш предложил России смягчение санкций

Митинг белорусской оппозиции
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Что еще в Беларуси теперь нельзя эмигрантам и за что сажают тех, кто остался

Гитанас Науседа
1 ч. назад

Науседа: «Мы должны добиваться получения Литвой всех средств RRF»

Владимир Путин и Сергей Лавров
2 ч. назад

Самоизоляция: Почему Лавров замещает Путина

Вильнюсский аэропорт
14 ч. назад

Прямые рейсы из Литвы в США могут появиться в течение пяти ближайших лет

NASAMS
14 ч. назад

Литва передала Украине четыре с половиной миллиона единиц снарядов

Война России в Украине
15 ч. назад

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Война России против Украины. Группа украинских военных
15 ч. назад

Подтверждены имена более 31 тысячи военных РФ, убитых в Украине

Евроценты
16 ч. назад

В Литве предлагают ввести округление конечной суммы при наличных расчетах: кому это выгодно?

Польша
17 ч. назад

Польский чиновник считает, что Россия и Беларусь попытаются расшатать страну во время выборов

"Вильнюсская феерия"
2023.09.08 13:42

Загрязнение окружающей среды и стресс для украинцев: муниципалитет Вильнюса запретил фестиваль фейерверков

Школа (ассоциативное фото)
2023.09.08 09:52

Новый школьный предмет в литовских школах вызывает панику у некоторых родителей: "В школы проникнет ЛГБТ-идеология"

Антон Мотолько
Интервью ЛРТ 10
2023.09.08 08:44
Интервью ЛРТ

Военный аналитик: «Мы не можем подтвердить, что после смерти Пригожина наемники „Вагнера“ стали покидать Беларусь»

10
Великокняжеский дворец
2023.09.08 08:53

В Вильнюсе отметят годовщину Битвы под Оршей

Евроценты
2023.09.08 16:01

В Литве предлагают ввести округление конечной суммы при наличных расчетах: кому это выгодно?

Польша
2023.09.08 15:11

Польский чиновник считает, что Россия и Беларусь попытаются расшатать страну во время выборов

Покупки в интернете
2023.09.08 11:55

ЛРТ слышит вас. «На письма и звонки только молчание»: жительница Йонавы не может вернуть купленный в интернете товар

Гитанас Науседа
2023.09.08 13:01

Науседа: "Важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались в 2023 году"

Илон Маск
2023.09.08 09:25

CNN: Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь, отключив Starlink

Война России в Украине
2023.09.08 17:09

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях