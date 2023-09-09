Немецкие СМИ: Гутерриш предложил России смягчение санкций

Глава ООН написал письмо Сергею Лаврову, в котором предложил возобновить "зерновую сделку" при условии нескольких значительных уступок Москве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в "зерновую сделку" и возобновление Черноморской инициативы, сообщило агентство dpa пятницу, 8 сентября, подтвердив информацию издания Bild. Предложение Гутерриша состоит из четырех конкретных пунктов, указывает издание.

#Scoop

While Ukrainian activists called me a “Russian propagandists” once again, I finished our exclusive investigation on the planned far-reaching sanctions waiver by the UN against Putin's regime.



➡️ Today, we are exclusively exposing the scandalous secret UN plan to give… https://t.co/dbjFg8jESz — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 8, 2023

Решение проблемы российских платежей через SWIFT

В частности, глава ООН предлагает отменить введенные в июне 2022 года финансовые санкции ЕС в отношении Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка), который, как и другие российские финансовые учреждения, был отключен от системы SWIFT. Идея Гутерриша состоит в основании этим банком дочерней компании RSHB Capital S. A. и подключении ее к SWIFT. Она будет предоставлять технические услуги для платежных операций, не выполняя при этом самостоятельных банковских функций, поэтому ей не будет нужна банковская лицензия, отмечается далее.

Представитель Еврокомиссии подтвердил в разговоре с Bild, что Евросоюз допустил возможность поиска "конструктивного решения", позволяющего осуществлять платежи за торговлю аграрными продуктами и продовольствием через SWIFT, не нарушая санкции ЕС. В компании SWIFT изданию подтвердили, что "на высоком уровне ведутся дискуссии вокруг Черноморской зерновой инициативы".

Страхование российских судов, их допуск в Европу и возвращение российских активов

В качестве второго пункта ООН, по данным Bild, предлагает застраховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях. "Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's (международный рынок страхования - Ред.) в течение 4-6 недель", - цитирует издание предполагаемое письмо Гутерриша. При этом, руководитель ООН считает необходимым не только страхование российских экспортных грузов, но и страхование от внешних воздействий, а также страхование на случай ущерба третьим лицам.

Третий пункт подразумевает возвращение России ее замороженных в ЕС средств. Гутерриш предлагает РФ предоставить список счетов и активов, а российским производителям удобрений - обратиться в органы ЕС с заявками о снятии санкций. ООН будет сотрудничать с властями соответствующих стран и ЕС по рассмотрению данных заявок, обещает, согласно Bild, глава ООН.

Четвертым пунктом является предложение разрешить российским кораблям, перевозящим продукты питания и удобрения, заходить в порты Германии и других государств. Как резюмирует Bild, в случае если данное предложение будет реализовано, ООН выполнит все требования российского руководства, а осуществляемые им бомбардировки украинских гражданских объектов будут вознаграждены.

"ООН не пытается вознаградить Россию. Мы пытаемся улучшить продовольственную безопасность во всем мире. Наши цели имеют чисто гуманитарный характер", - заявили в ООН агентству dpa.

Отказ России от дальнейшего участия в "зерновом соглашении"

Коридор по экспорту украинского продовольствия через черноморские порты был согласован летом 2022 года, по нему было вывезено на мировой рынок от 30 до 32 млн тонн украинского зерна, прежде всего, в развивающиеся страны. В июле 2023 года Россия отказалась продлить "зерновую сделку", позволявшую, несмотря на войну, экспортировать украинское продовольствие по Черному морю. После этого Москва усилила атаки на черноморские и дунайские порты Украины.

Перед саммитом G20, который начнется 9 сентября, глава Евросовета Шарль Мишель призвал РФ прекратить блокаду украинских портов и предоставить перевозящим зерном суднам безопасный доступ в Черное море. Он сообщил, что ЕС активизирует работу по предоставлению альтернативных экспортных маршрутов для украинского продовольствия через европейские "каналы солидарности".

DW