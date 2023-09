Немецкие СМИ: Гутерриш предложил России смягчение санкций

Глава ООН написал письмо Сергею Лаврову, в котором предложил возобновить "зерновую сделку" при условии нескольких значительных уступок Москве.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в "зерновую сделку" и возобновление Черноморской инициативы, сообщило агентство dpa пятницу, 8 сентября, подтвердив информацию издания Bild. Предложение Гутерриша состоит из четырех конкретных пунктов, указывает издание.

#Scoop

While Ukrainian activists called me a “Russian propagandists” once again, I finished our exclusive investigation on the planned far-reaching sanctions waiver by the UN against Putin's regime.



➡️ Today, we are exclusively exposing the scandalous secret UN plan to give… https://t.co/dbjFg8jESz