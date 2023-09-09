В России возбудили очередное дело против Ильи Пономарёва

В России возбуждено уголовное дело против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, ныне живущего в Киеве и призывающего к вооружённой борьбе против российских властей. Об этом сообщают телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости», официальной информации о деле пока не было.

Как утверждается, дело возбуждено по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Имеется в виду «Съезд народных депутатов». Эта организация, созданная за рубежом по инициативе Пономарёва, объединяет бывших и нынешних депутатов различных органов власти в России, которые выступают против войны и Владимира Путина. Несколько сессий Съезда прошли в Польше. В мае он был признан российским Минюстом нежелательной организацией – утверждалось, что участники организации посягают на территориальную целостность России в связи с декларируемым ими принципом самоопределения народов.

Ранее против Пономарёва возбудили уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков о российской армии.

«Никогда такого не было и вот опять. Пятое что ли уголовные дело на меня в РФ. А чего добился ты?» – прокомментировал сообщение сам Пономарёв.

Илья Пономарёв был депутатом Госдумы от «Справедливой России», участвовал в акциях за честные выборы на Болотной площади. Единственный из депутатов голосовал против аннексии Крыма. В последние годы живёт в Украине. Активно информационно поддерживает так называемый Легион «Свобода России», вооружённое формирование, воюющее на стороне Украины. В России ранее проходили обыски у людей, которых сотрудники правоохранительных органов подозревали в связях с Пономарёвым.

Голос Америки