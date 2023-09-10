В Грузии хотят приостановить выдачу россиянам ВНЖ, запретить покупку недвижимости и ввести визы

В парламент Грузии внесены три законопроекта по введению ограничений для граждан РФ.

Грузинская оппозиция требует от властей временно прекратить выдачу видов на жительство для граждан России. Соответствующий законопроект был внесен в парламент Грузии оппозиционной политической группой «Еврооптимисты». В то же время, как заявляет один из его авторов, депутат Роман Гоциридзе, власти блокируют рассмотрение двух других законопроектов, касающихся ограничений для россиян. В частности, это законопроекты о введении визового режима для граждан РФ и ограничении покупки россиянами в Грузии недвижимости. Гоциридзе призывает правящую «Грузинскую мечту» к своевременному рассмотрению всех троих законопроектов, учитывая их важность с точки зрения безопасности страны.

Согласно действующему законодательству, в случае если гражданин иностранного государства инвестирует в Грузии сумму эквивалентную 300 000 долларам США, он/она имеет право получить пятилетний вид на жительство, а после этого получить бессрочный вид на жительство. Покупка недвижимости на сумму 100 000 долларов США также обеспечит иностранцу вид на жительство в Грузии, но всего на один год.

При этом россияне могут оставаться в Грузии сколько пожелают и без соответствующих документов, то есть вида на жительство. Дело в том, что, согласно грузинскому законодательству, граждане РФ могут находиться в стране без визы в течение года, а по истечению данного срока, достаточно лишь пересечь границу Грузии, хотя бы на пять минут, и вернуться обратно, для того чтобы получить право оставаться в стране в течение еще одного года. Таким образом граждане РФ могут бессрочно оставаться в Грузии без каких-либо документов.

В оппозиции считают неоправданным такой либеральный подход к гражданам страны, оккупирующей грузинские территории, и предлагают до конца 2024 года приостановить гражданам РФ выдачу вида на жительство взамен на инвестиции, а также ввести для россиян визовый режим согласно европейскому стандарту, т.е. разрешить находится на территории Грузии максимум в течение 90 дней в полугодие.

«Правящая «Грузинская мечта» затягивает с рассматриванием представленных нами законопроектов, нарушая тем самым регламент. Причина в том, что неофициальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили старается не вызывать раздражения Москвы, так как желает продолжать теневое правление страной, а это может гарантировать только авторитарный режим типа российского, так как неформальное правление неприемлемо для демократического Запада», – сказал в беседе с «Голосом Америки» депутат Роман Гоциридзе, председатель фракции «Еврооптимисты» и автор трёх законопроектов, касающихся россиян.

Гоциридзе отметил, что ввиду угроз национальной безопасности страны в результате массового переселения в Грузию россиян, власти обязаны принять меры, так как это делают некоторые страны ЕС, к примеру, Литва, где временно запретили продажу недвижимости гражданам России.

«Грузия стоит перед демократическим кризисом: только за последний год на заработки за границу отправились 100 000 грузинских граждан, вместо них в Грузии поселились более чем 105 000 россиян, которые закупают квартиры, землю, регистрируют свои бизнесы и по-видимому, собираются обосноваться в стране. Представленные нами законопроекты помогут помешать усилению влияния страны, оккупирующей два региона Грузии и также ведущей гибридную войну, в том числе используя для данной цели российских переселенцев», – подчеркнул Гоциридзе.

По официальным данным, в 2022 году 4520 граждан России приобрели в Грузии 6 062 квартиры, а в первом квартале 2023 года 1679 человек с гражданством РФ купили 2187 квартир. Также с марта 2022 года включая апрель 2023 года граждане России (1500 собственников) приобрели в Грузии 474 649 квадратных метров земли.

В то же время согласно исследованию НПО «Трансперенси Интернешнл – Грузия» (Transparency International (TI) – Georgia), с марта 2022 года включая июнь 2023 года граждане РФ зарегистрировали в Грузии 1500 компаний, еще 19826 россиян зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Для сравнения – с января 1995 года по февраль 2022 года количество российских компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных в Грузии, составляло 7788, то есть за последние год и три месяца в Грузии было зарегистрировано в три раза больше российских компаний и ИП, чем за предыдущие 27 лет.

При этом точное число российских релокантов в Грузии неизвестно, хотя согласно официальным данным МВД Грузии, опубликованным в октябре прошлого года, с 1 января по 30 сентября 2022 года в страну переехали 112 733 гражданина РФ.

Голос Америки