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Новости2023.09.10 08:50

Халтура и паек. Андрей Филимонов – о патриотическом конкурсе

АФ РC
Андрей Филимонов, Радио «Cвобода» 2023.09.10 08:50
Образец российской пропаганды
Образец российской пропаганды / фото Shutterstock

Директор Императорских театров князь Сергей Волконский после революции 1917 года вынужден был некоторое время сотрудничать с большевиками и работать в системе Пролеткульта.

Свой опыт князь обобщил в написанных несколько лет спустя, уже в эмиграции, воспоминаниях: "Условия советской жизни для артистов, – пишет Волконский, – выражаются в двух словах: халтура и паек. А результатом их "творчества" является "коммунистическая дешевка, в которой увядает всякий художественный порыв".

Эти княжеские слова вспомнились мне сегодня, когда я попал на сайт plakat.aif.ru (вы можете сами, на свой страх и риск, оценить то, что там выложено). Оказывается, на втором году полномасштабной российской агрессии против Украины газета "Аргументы и факты" совместно с Государственным историческим музеем и Президентским фондом культурных инициатив проводят конкурс патриотического плаката, со всеми положенными заклинаниями: своих не бросаем, 8 лет терпели, Россия-освободительница, несчастный Донбасс, киевский режим и т. д.

30 августа сего года прием работ на конкурс завершился, на мой взгляд, полным провалом.

Нет, формально всё в порядке, рисунки представлены в товарном количестве, визуальные образы использованы, какие надо: "герои СВО" – это сыновья Красной армии и трех богатырей; мирные труженики Донбасса – что-то вроде угнетенных африканцев с советских плакатов прошлого века; враги – клеймо ставить некуда, Зеленский явно срисован с антисемитских карикатур времен борьбы с "космополитизмом".

Забавно, что в отечественной пропаганде так и не появилось ничего оригинальнее Маяковского и Кукрыниксов. Разработанный ими хамский стиль, типа, достаю из широких штанин и кладу на весь мир – как был, так и остается последним аргументом "нашего человека".

И вот опять:

Если хочешь наш Донбасс,
получи, собака, в глаз!

Странно даже не то, что "Донбасс наш", гораздо больше удивляет, почему не срифмовали "Европу и жопу" – это же так смешно и просто. Например:

Захотел, козел, в Европу?
Получи, собака, в жопу!

Впрочем, такая интонация, наверное, звучит слишком задорно и стилистически не вписывается в замысел организаторов конкурса, где вроде бы присутствуют все признаки имперскости: агрессивная ксенофобия, милитаризм и преклонение перед государственной машиной. Но исполнение такое унылое, без огонька и фантазии, как будто всё это нарисовала бесплатная нейросеть российской сборки или бригада живых халтурщиков. Они, говорят, всё ещё дешевле и эффективнее, особенно в святом деле бюджетного распила.

Добей нациста! – обращается к сыну-воину седовласый отец, самое раннее 1945 года рождения. Каких нацистов и в каком месте он мог не добить? Между "отцом" и "сыном" безумный советский плакат, на котором голодный, видимо, солдат штыком пытается выпотрошить удава или анаконду. Организаторы конкурса – ещё раз: газета "Аргументы и факты" и Государственный исторический музей. Сразу вспоминаются министерство Любви и министерство Правды из оруэлловского романа.

Но самое удивительнее даже не то, что они всё время врут, а то, что созданная под их руководством наглядная агитация вызывает абсолютный ноль эмоций. Десятки и десятки совершенно безжизненных работ, ничего интересного, всё тусклое и бездарное. Посмотрел, отвернулся и забыл.

Казалось бы, не для того придумана пропаганда. Но тут важно помнить то, что писал князь Волконский о коммунистической дешевке. Эти плакаты обращены не к зрителю (кому он нужен?), а к бюджету Фонда президентских инициатив. По сути, всё выложенное на сайте – это заурядный отчет по гранту, обычная халтура, которой отчитались за съеденный паек.

Радио Свобода

# Культура# Война в Украине
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