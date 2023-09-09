На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке на войну в Украине

Власти Кубы сообщили об аресте 17 человек по подозрению в вербовке кубинских граждан в российскую армию для участия в войне в Украине. Об этом пишет Reuters.

"В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе организатор этой деятельности", - цитирует агентство заявление полковника МВД Сезара Родригеса.

Имен арестованных Родригес не назвал, но подчеркнул, что лидер группировки полагался на двух человек, проживающих на острове. Они помогали ему вербовать кубинцев для участия в боевых действиях со стороны России.

Ранее на этой неделе власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, участники которой принуждали кубинских граждан воевать на стороне России в Украине. По данным МВД Кубы, торговцы людьми действовали из России. Схема по привлечению в российские вооружённые силы затрагивала как кубинцев, которые живут в России, так и тех, кто был на Кубе.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что участникам преступной сети может грозить до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь – в зависимости от тяжести и характера совершенных преступлений.

Радио Свобода