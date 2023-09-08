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Новости2023.09.08 16:22

Подтверждены имена более 31 тысячи военных РФ, убитых в Украине

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.08 16:22
Война России против Украины. Группа украинских военных
Война России против Украины. Группа украинских военных / фото AP

Число погибших в Украине российских военнослужащих превысило 31 тысячу. Об этом сообщают Би-би-си и "Медиазона", которые совместно ведут подсчёт потерь. Журналисты подчёркивают, что это лишь те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить по открытым источникам. Реальная цифра потерь может быть больше.

На 8 сентября известно о 31665 погибших. 3534 из них - мобилизованные. Заключённые по-прежнему составляют самую большую категорию среди потерь, но рост их количества замедляется по сравнению с первым полугодием.

Больше всего похоронок приходит в Свердловскую, Челябинскую и Ростовскую области, Башкирию и Бурятию. Большое число сообщений о гибели из Краснодарского края и Московской области среди прочего объясняется тем, что там волонтёры обходят кладбища и фотографируют захоронения военных — то есть о большем числе потерь становится известно публично.

Исследователи ведут подсчёт по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в два – два с половиной раза выше. Так, на конец мая этого года подсчёт изданий "Медиазона" и "Медуза" показал число погибших на войне в 47 тысяч человек. Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

С момента предыдущей сводки 25 августа в список добавилось 967 имён.

# В мире# Россия
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