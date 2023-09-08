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Новости2023.09.08 14:58

В Латвии анонсировали получение систем противоракетной обороны в течение двух-трех лет

НГ
Новая газета – Балтия 2023.09.08 14:58
Рига
Рига / Shutterstock nuotr.

Ожидается, что Латвия получит различные системы противоракетной обороны в течение двух-трех лет. Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, передает Delfi.lv.

Долгие сроки поставок связаны с тем, что сейчас спрос на такую продукцию огромный. Но в то же время, по ее словам, продолжаются переговоры о возможности более ранних поставок.

В настоящее время воздушное пространство Латвии охраняют патрули воздушных сил НАТО.

У Минобороны Латвии есть три проекта ракетных комплексов — береговая оборона от кораблей, ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.

В конце мая стало известно, что Эстония и Латвия решили совместно закупить системы противовоздушной обороны средней дальности Iris-T.

Осенью прошлого года Минобороны Латвии начало переговоры с США о покупке противокорабельных ракетных комплексов NSM компании Kongsberg Defense & Aerospace.Также министерство продолжает закупку шести ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS в США.

Новая газета - Балтия

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