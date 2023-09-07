Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на один миллиард долларов. Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по итогам визита в Киев.

По его словам, более 665 миллионов долларов из этого пакета пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности.

"В целом с начала российской агрессии мы выделили более 43 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", – добавил Блинкен.

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон впервые передаст Киеву конфискованные у попавших под санкции российских олигархов активы. Он отметил, что "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

Кулеба, в свою очередь, сообщил, что обсудил с Блинкеном возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS. "Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в администрации США приведут к положительному решению", – сказал он.

О предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на более чем $1 млрд ранее писал телеканал CNN.

Это уже третий визит Блинкена в Украину. Предыдущий раз госсекретарь США приезжал в Киев в сентябре 2022 года. До этого Блинкен приезжал в Украину в апреле прошлого года вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.

Госсекретарь США заявил, что вернулся в Киев, чтобы обсудить с украинскими партнерами продолжающееся контрнаступление, будущую помощь и усилия по восстановлению Украины. Но прежде всего, чтобы "укрепить непоколебимую приверженность США Украине".

"Настоящее время"