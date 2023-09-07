Жительницу Беларуси оштрафовали за фотографию белой собаки в красном комбинезоне

Жительницу белорусского Новополоцка Аллу Грудницкую оштрафовали на 3700 белорусских рублей ($1462) за фотографию белой собаки в комбинезоне красного цвета. Суд признал ее виновной в "несанкционированном пикетировании" (часть 1 статьи 24.23 КоАП РБ), сообщает правозащитный проект "Вясна".

По версии следствия, фотографию собаки Грудницкая опубликовала в "Одноклассниках" с подписью "Жыве Беларусь!!!!! Насілію нет!!!"

Суд вынес приговор еще 22 августа – это второй штраф, назначенный Грудницкой. За пять дней до этого, 17 августа, ее оштрафовали на 1110 белорусских рублей ($438) за "распространение экстремистской информации" (часть 2 статьи 19.11 КоАП РБ). Поводом для преследования стала ее подписка на страницу в инстаграме СМИ, признанного в Беларуси "экстремистским". Чтобы заставить Грудницкую оплатить оба штрафа, суд изъял у нее в качестве залога два телефона.

Мужа Грудницкой, стоматолога Александра Грудницкого, преследуют по тем же статьям. Супругов задержали 16 августа, когда они возвращались в Беларусь из зарубежной поездки. Судя по протоколу, силовики обратили на них внимание еще 11 августа, когда те находились не в Беларуси, отмечают правозащитники.

17 августа Грудницкого приговорили к 15 суткам ареста за "несанкционированное пикетирование" из-за его фотографии на фоне грузинского и украинского флагов, опубликованной на его странице в социальной сети еще 8 августа 2021 года. О его аресте ранее писала "Вясна".

На следующий день, 18 августа, он получил еще 14 суток за "распространение экстремистской информации" из-за лайка в "Одноклассниках" под публикацией "Хартии-97".

Бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" широко используются белорусами в качестве символов протеста. Это символы Белорусской Народной Республики – первого национального государства белорусов. После прихода к власти Александра Лукашенко власти Беларуси неоднократно пытались отменить и запретить эти символы, убеждая белорусов, что они якобы использовались "фашистами". Сегодня за бело-красно-белую символику в Беларуси штрафуют и арестовывают.

"Настоящее время"