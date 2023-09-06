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Новости2023.09.06 18:01

За день в Литву въезжают около 4000 белорусов — служба охраны госграницы

НГ
Новая газета – Балтия 2023.09.06 18:01
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / Д. Умбрасо/фото LRT

В день в Литву въезжают около 4000 белорусов. Об этом свидетельствуют данные Службы охраны госграницы, пишет Delfi.

По данным cлужбы, в июле был достигнут пик — в Литву приехали 146 382 белоруса, в августе — 125 223.

«Большая часть едет за покупками — по три белорусских автобуса можно увидеть под Ikea и Akropolis, там же полно легковых автомобилей с белорусскими номерами. Другая группа приезжих через Литву едет или летит в другие страны ЕС. Немало приезжает к родственникам и друзьям. Часть едет в санатории, но таких мало», — сказал пресс-секретарь службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По его словам, в Литве белорусы за одну поездку тратят 100−200 евро.

Во втором квартале этого года более 35% туристов, или 112 600 человек приехали в Литву из Беларуси, Латвии, Польши и России. Снимали номер в гостинице или мотеле чаще всего поляки, затем следуют граждане Латвии, на третьем месте немцы, а на четвертом — белорусы.

Новая газета – Балтия

# Литва
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