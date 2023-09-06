Россияне больше интересуются "Барби", чем войной: кремлевский пропагандистский фильм показывают в пустых кинозалах

Первый художественный фильм о вторжении России в Украину начал демонстрироваться в России в середине августа. Однако пропагандистский фильм "привлекает" лишь пустые кинозалы.

Это еще одно доказательство того, что большинство россиян просто хотят забыть о войне, развязанной Кремлем, пишет The Guardian.

Фильм "Свидетель" рассказывает вымышленную историю бельгийского виолончелиста Даниэля Коэна. Он приезжает в Киев в феврале 2022 года, когда там разгораются военные действия, и якобы своими глазами видит "бесчеловечные преступления и кровавые провокации украинских националистов".

В фильме показаны украинские офицеры с книгами "Майн Кампф" Адольфа Гитлера и солдаты, присягающие лидеру нацистской Германии. За 2 часа фильм раскрывает множество лживых фактов, на которых Кремль основывает свое неспровоцированное вторжение в Украину.

Однако фильм не привлек внимания зрителей. По официальным данным, его производство обошлось в 200 млн. рублей (1,91 млн. евро), но за первые две недели показа в России он собрал 130 000 евро.

Пропагандистский фильм о вторжении в Украину "Свидетель" показывают в московском кинотеатре / AP nuotr.

"Я уже посмотрел все остальные фильмы, поэтому решил посмотреть этот. Когда я вошел в кинотеатр, я подумал, что сеанс уже закончился"- рассказал The Guardian россиянин Алексей, придя в кинотеатр в Москве.

Хотя Кремль призывает снимать больше пропагандистских фильмов о войне в Украине, провал "Свидетеля" показывает, что подобные инициативы могут не сработать.

"Куда бы они ни пошли, россиян кормят пропагандой - по государственному телевидению, на улице, в школе, в вузах. Неудивительно, что они не хотят тратить свои деньги на то, чтобы увидеть то же самое", - говорит Иван Филипов, руководитель продюсерской компании AR Content.

По данным российского центра "Левада", 40% россиян заявили, что не следят активно за событиями в Украине.

Секретные кремлевские опросы населения, просочившиеся в Telegram-канал Brief, показали, что большинство россиян предпочитают игнорировать войну в Украине.

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян / AP nuotr.

Когда в 2014 году Владимир Путин аннексировал Крымский полуостров, в России был снят фильм "Крым", оправдывающий аннексию.

Фильм "Крымский мост" также сняла Маргарита Симоньян, руководитель российского пропагандистского рупора. Эти предыдущие фильмы также не привлекли зрителей в кинотеатрах.

Однако фильм "Барби" пользуется большой популярностью в российских кинотеатрах. После ухода западных кинокомпаний с отечественного рынка в кинотеатрах демонстрируется пиратская версия фильма.

Пытаясь снизить интерес к фильму, Министерство культуры РФ заявило, что не будет выдавать специального разрешения на создание пиратских версий "Барби", поскольку фильм "не соответствует задачам, поставленным президентом нашей страны по укреплению духовных и традиционных ценностей граждан".