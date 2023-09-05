Глава Сейма и президент не договорились об унификации ограничений для граждан РФ и РБ

Правление Сейма Литвы и президент Гитанас Науседа заявили во вторник после заседания, что придерживаются разных позиций относительно унификации ограничений для граждан Беларуси и России.

Президент утверждает, что ограничения должны быть одинаковыми, а спикер Сейма призывает нас не забывать о правах человека.

"Да, мнения разошлись. Мое мнение таково - я согласен, что настроения в белорусском обществе отличаются от настроений российского народа, что оно менее, возможно, отравлено той массовой пропагандой, которая велась в России, что оно ближе к нам геополитически, исторически и своими традициями", - заявил Науседа во вторник журналистам во вторник после встречи с руководством Сейма.

"Но давайте поймем одно: Александр Лукашенко очень умело использует своих людей как объект, как инструмент. Мы должны вспомнить парня, который стал жертвой возвращенного в Минск самолета. Было действительно очень грустно наблюдать за всей этой историей и ее развитием", - добавил он, имея в виду арест белорусского активиста Романа Протасевича.

23 мая 2021 года белорусский истребитель заставил приземлиться в Минске самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву. Позже Протасевич принял участие в пресс-конференции белорусских властей, а после начала суда было опубликовано видео, на котором он признал свою вину.

В мае этого года блогера приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации беспорядков и заговоре с целью захвата власти, но в том же месяце Лукашенко помиловал его.

По мнению президента Литвы, эта история "лишь показывает, что диктатор сломал человека, диктатор использует его в своих темных целях, и он может поступать так и с другими людьми".

Он добавил, что считает, что можно рассмотреть и другие меры, но важно осознавать, что угроза со стороны Беларуси вполне реальна.

Между тем, спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что важно не забывать о правах человека при рассмотрении вопросов, связанных с безопасностью.

"Возможно, мы несколько разошлись во мнениях относительно унификации обращения с гражданами России и Беларуси, и здесь, видимо, если будет такая инициатива, мы проведем обсуждение в Сейме", - заявила глава Сейма.

Чмилите-Нильсен придерживается позиции, что ограничения для граждан России и Беларуси должны оставаться разными.

Староста фракции правящего Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ, консерваторов) Радвиле Моркунайте-Микуленене заявила, что и во фракции мнения по этому вопросу расходятся.

"Я придерживаюсь мнения, что различия между обществами России и Беларуси действительно существуют, и особенно с учетом огромных демонстраций, произошедших три года назад, и санкций, которые впоследствии получили граждане Беларуси от белорусского режима, это определенно не то же самое", — заявила она.

Моркунайте-Микуленене считает, что пока не будет свидетельств того, что ситуация с безопасностью ухудшается, серьезных изменений в этом вопросе происходить не должно.

Сейм принял закон об ограничительных мерах для граждан России и Беларуси, однако для последних введено меньше ограничений. Когда Беларусь разрешила въезд в страну наемникам группировки «Вагнер» после неудавшегося госпереворота в России, литовские политики вернулись к дискуссиям об унификации ограничений для россиян и белорусов.

До 3 мая следующего года для россиян и белорусов будет ограничена возможность получения литовских виз и статуса электронного резидента, но в отношении россиян также действуют ограничения на въезд в Литву, приобретение недвижимости, временно не принимаются заявления на получение вида на жительство в Литве.

В последнее время дискуссии об ужесточении санкций против белорусов возобновились, поскольку политики и чиновники обеспокоены присутствием в Беларуси наемников "Вагнера", возможными угрозами и провокациями со стороны некоторых из прибывающих в Литву.