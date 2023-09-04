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Истребители миссии НАТО за неделю три раза сопроводили самолеты РФ

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BNS, LRT.lt 2023.09.04 15:01
Истребители F-16
Истребители F-16 / AP nuotr.

На минувшей неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО совершили три вылета для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В понедельник сообщило Министерство обороны, в минувший четверг истребители НАТО совершили вылет на идентификацию самолета "Ил-18". Он летел из основной части России в Калининградскую область.

В субботу натовские истребители вылетели на опознание двух "Су60-СМ" и одного "Су-4". Два из них также летели с материковой части России в Калининград, а другой следовал в противоположном направлении.

В тот же день были опознаны "Ту-154", два "Су-27" и один "Ан-72", они следовали из основной территории России или Калининграда.

Некоторые из этих самолетов следовали заранее предоставленному летному плану, были с включенным радиолокационным транспондером, поддерживали радиосвязь с региональным центром управления полетами, другие - нет.

Натовская миссия воздушного патрулирования в странах Балтии осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

# Литва
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