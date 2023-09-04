"Вернуться домой невозможно": жители Литвы возмущены расписанием междугородних поездов и автобусов

В Литве пассажиры, перемещающиеся между крупными городами страны на общественном транспорте, пожимают плечами. Они задаются вопросом, как государство рассчитывает пересадить людей с личных автомобилей на поезда и автобусы, когда расписание совершенно не соответствует комфортному передвижению. Например, последний поезд из Каунаса в столицу по будням отправляется чуть позже девяти часов вечера. Перевозчики, в свою очередь, утверждают, что расписание составляется с учетом пассажиропотока.

"Это абсурд"

Адомас, читатель, обратившийся в редакцию ЛРТ, говорит, что разочарован сообщением между Вильнюсом и Каунасом. По его словам, люди часто курсируют между двумя городами по работе и на мероприятия. Однако расписание не кажется привлекательным для поездок на общественном транспорте.

"Многие жители Вильнюса ездят в Каунас на работу, посещают мероприятия на "Жальгирис Арене" и в Ботаническом саду. Раньше последний автобус уходил с каунасского автовокзала в 22.30, а электричка периодически отправлялась в это же время. В настоящее время последний автобус отправляется из Каунаса в 21.30. Поезд уходит в 21.15, и после этого времени людям уже не на чем добираться домой", - сообщает Адомас.

Мужчина назвал абсурдной ситуацию, когда если хочешь задержаться в чужом городе, то просто нет возможности вернуться домой позже.

Автовокзал в Каунасе / V. Skaraičio / BNS nuotr.

"Я считаю, что это абсурд, когда тебе не на чем вернуться из большого города. Обычно, после каких-то событий автобус и поезд переполнены", - пишет он в своем письме.

Решения принимаются не перевозчиками

Юстинас Вадлуга, менеджер по маркетингу автобусной компании Kautra, сообщил LRT.lt, что расписания и графики движения автобусных маршрутов находятся в ведении Литовской администрации безопасности транспорта.

"Это регулируемое государством место, оно прогнозирует спрос на поездки и корректирует его. Мы работаем по договорам с Литовской администрацией безопасности транспорта и имеем возможность принимать только оперативные решения о размере автобуса для того или иного маршрута", - сказал Ю. Вадлуга.

По словам представителя "Kautra", компания следит за заполняемостью автобусов и старается своевременно реагировать, выделяя для конкретного рейса автобус большего или меньшего размера, чтобы пассажирам было удобно.

Автовокзал Вильнюса / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Мы сожалеем, что у пассажира не было возможности уехать в позднее время, но мы, как перевозчик, можем только внести предложения по новым маршрутам или дополнительному времени отправления", - сказал Ю. Вадлуга.

Некоторые маршруты убыточны

Генеральный директор компании TOKS Арунас Индрашюс пояснил порталу, что последний автобус из Каунаса в Вильнюс раньше отправлялся в 22.30, но этот маршрут был убыточным.

"Он был нерентабельным, пассажиров почти не было, поэтому он был прекращен. Мы выяснили, что большинство людей после мероприятий возвращаются домой на своих машинах или другим транспортом. В настоящее время мы не можем возобновить работу маршрута, так как разрешения на него выдает Литовская администрация безопасности транспорта", - пояснил Индрашюс.

По его словам, междугородние маршруты не субсидируются из государственного бюджета, а обслуживаются перевозчиками за счет собственных средств, поэтому автобусы не могут ходить полупустыми.

"Мероприятия проходят не каждый день, и автобус должен отправляться каждый день в более позднее время, независимо от того, сколько человек им воспользуется. В настоящее время мы ставим самые большие автобусы на последние рейсы из Вильнюса и Каунаса, чтобы все желающие пассажиры могли уехать. Иногда мы подстраиваем наши маршруты под события, но не всегда и не все", - продолжил он.

Автовокзал Вильнюса / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

А. Индрашюс добавил, что ситуация с перевозкой пассажиров на мероприятия и обратно известна операторам автобусов, и что предполагается более тесное сотрудничество с организаторами мероприятий, координация и поиск решений, чтобы пассажиры не сталкивались с подобными ситуациями.

В свою очередь, президент Ассоциации пассажирского транспорта Литвы Гинтарас Накутис в своем комментарии отметил, что в настоящее время на рынке автобусных перевозок работают 28 перевозчиков, которые перевозят пассажиров по 230 маршрутам (год назад их было около 300).

"Перевозчики не могут изменить расписание, но они могут выделить автобус большей вместимости. Так они и поступают, если прогнозируется большее количество пассажиров. Однако прогнозировать пассажиропотоки во время мероприятий сложно, поскольку это зависит от времени года и погоды. Прогнозы обычно не оправдываются", - пояснил Накутис.

Более поздние рейсы в выходные дни

Котрина Дзикарайте, представитель компании LTG Link, осуществляющей перевозку пассажиров поездами, отметила, что годовые графики движения поездов составляются ежегодно.

Вильнюсский железнодорожный вокзал / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Они обновляются с учетом сложных аспектов, таких как исторические данные о пассажиропотоках, тенденции рынка, возможности технической инфраструктуры, имеющийся парк поездов, предпочтения клиентов и т.д. В данном случае компания учла до двух третей предложений клиентов при формировании расписания движения пассажирских поездов на 2023 год", - пояснила она.

K. Дзикарайте отметила, что поскольку расписание движения поездов планируется комплексно, компания информирует всех перевозчиков и муниципалитеты о годовом расписании или его изменениях и предлагает учитывать их при планировании движения общественного транспорта другими видами транспорта.

Согласно данным о поездках и пассажирах LTG Link, компания регулярно выполняет поздние вечерние рейсы по пятницам и субботам, как из Вильнюса в Каунас, так и обратно. По словам К. Дзикарайте, поезда регулярно отправляются с 22.15 до 22.20 в обоих направлениях. При этом ранние вечерние поезда ходят только по будням, когда пассажиров гораздо меньше.

Автовокзал Вильнюса / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Заметно, что в будние дни 21.00-21.30 - оптимальное время для последней поездки дня. В летний сезон компания планирует увеличить количество ежедневных рейсов между крупными городами страны и местами отдыха. Для удобства пассажиров в течение всего лета было организовано больше поездов из Вильнюса в Клайпеду, Турмантас, Тракай и Марцинконис. Этим летом организованы уже ставшие традиционными рейсы "Приморский экспресс", которые в сочетании с комфортабельными поездами и специальными автобусами будут курсировать между столицей и популярными морскими курортами Паланга, Нида, Прейла, Первалка и Юодкранте", - сказала представитель LTG Link.

Она добавила, что компания регулярно организует дополнительные рейсы поездов, время прибытия и отправления которых приурочено к каким-либо крупным событиям, например, важным баскетбольным матчам, концертам, фестивалям, городским праздникам и т.д.