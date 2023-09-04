Фонд ScaleWolf предоставит стартапам в сфере обороны 17 млн евро

Фонд ScaleWolf, который начал свою деятельность в этом году и способствует разработке продукции для обороны и гражданских нужд, инвестирует 17 млн евро в литовские компании, создающие инновации в сфере обороны и безопасности, которые особенно необходимы в войне Украины против России, сообщила в понедельник компания Investicijų ir verslo garantijos (Invega).

По сообщению главы компании ScaleWolf, которую Invega выбрала для управления государственными инвестициями, Эдвина Керзы, хорошая прямая связь с военными в Украине, как напрямую, так и через различные неправительственные организации, позволяет собирать информацию о потребностях, поставлять технику и технологии, разработанные литовскими стартапами, протестировать их и получить отзывы о том, что необходимо улучшить.

"В Украине уже есть опробованные решения, например, сейчас важно разработать различные компоненты для дронов, которые помогут обнаруживать мины и обезвреживать их. В таком случае не требовалось бы много людей, собак, меньше было бы риска, и гораздо быстрее было бы можно было разминировать поля, а как только они будут расчищены, армия сможет двигаться вперед быстрее. Беспилотные системы, которые противнику сложно обнаружить и точно зафиксировать, особенно необходимы военнослужащим при планировании операций и для сохранения жизней солдат", - заявил Керза.

По его словам, цель фонда - обратить внимание на инновационные идеи и предложить программу акселерации и финансирования отобранных проектов.

Стартапы смогут представить свои идеи на хакатоне в октябре, организованном совместно с Союзом Стрелков и другими партнерами.