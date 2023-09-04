Naujienų srautas

Флаг Украины
Новости 34 мин. назад

На Красной площади задержали активистку с украинским флагом

Максим Кузьминов
Новости 1 ч. назад

Российский летчик бежал в Украину: два других члена экипажа сдаваться не захотели

Вильнюсский железнодорожный вокзал
Новости 1 ч. назад

"Вернуться домой невозможно": жители Литвы возмущены расписанием междугородних поездов и автобусов

Деньги
Новости 1 ч. назад

Фонд ScaleWolf предоставит стартапам в сфере обороны 17 млн евро

Истребители F-16
Новости 1 ч. назад

Истребители миссии НАТО за неделю три раза сопроводили самолеты РФ

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (архивное фото)
Новости 1 ч. назад

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Баскетбольный матч Литва – США
Новости 2 ч. назад

Мэр Казлу-Руды разрешил взять выходной празднующим победу баскетболистов Литвы

Анушаускас в Украине передал часть пакета военной помощи Литвы
Новости 3 ч. назад

Анушаускас: "Новому министру обороны Украины потребуются усилия для связей с Западом"

Ребенок с игрушкой
Новости 3 ч. назад

По поводу ребенка, похищенного у литовской матери, идет переписка с органами РФ

Международный фестиваль еврейской культуры в Клайпеде
Новости 3 ч. назад

"Šalom visuos kraštuos" - молодой фестиваль еврейской культуры с большими амибициями

Ливень
Новости 3 ч. назад

Сильнейшие ливни в Испании: есть погибшие

Хакеры
Новости 4 ч. назад

Совершен взлом 10 сайтов самоуправлений и ведомств Литвы

Строители (ассоциативное фото)
Новости 4 ч. назад

Литва: украинским строителям часть зарплаты платили "в конвертах", присвоено 2,5 млн евро

Раймондас Куодис
Новости 5 ч. назад

Советник: "Налоговая реформа косметическая, но движится в правильном направлении"

Бирштонас
Новости 5 ч. назад

Курорты в Литве: Немцы отказываются ехать из-за боязни войны, зато растет поток израильтян, поляков и латышей

Белый дом (США)
Новости 6 ч. назад

CBS: США хотят передать Украине российские активы на $1 млрд

Новости2023.09.04 15:18

Фонд ScaleWolf предоставит стартапам в сфере обороны 17 млн евро

B
BNS, LRT.lt 2023.09.04 15:18
Деньги
Деньги / E. Blaževič/LRT nuotr.

Фонд ScaleWolf, который начал свою деятельность в этом году и способствует разработке продукции для обороны и гражданских нужд, инвестирует 17 млн евро в литовские компании, создающие инновации в сфере обороны и безопасности, которые особенно необходимы в войне Украины против России, сообщила в понедельник компания Investicijų ir verslo garantijos (Invega).

По сообщению главы компании ScaleWolf, которую Invega выбрала для управления государственными инвестициями, Эдвина Керзы, хорошая прямая связь с военными в Украине, как напрямую, так и через различные неправительственные организации, позволяет собирать информацию о потребностях, поставлять технику и технологии, разработанные литовскими стартапами, протестировать их и получить отзывы о том, что необходимо улучшить.

"В Украине уже есть опробованные решения, например, сейчас важно разработать различные компоненты для дронов, которые помогут обнаруживать мины и обезвреживать их. В таком случае не требовалось бы много людей, собак, меньше было бы риска, и гораздо быстрее было бы можно было разминировать поля, а как только они будут расчищены, армия сможет двигаться вперед быстрее. Беспилотные системы, которые противнику сложно обнаружить и точно зафиксировать, особенно необходимы военнослужащим при планировании операций и для сохранения жизней солдат", - заявил Керза.

По его словам, цель фонда - обратить внимание на инновационные идеи и предложить программу акселерации и финансирования отобранных проектов.

Стартапы смогут представить свои идеи на хакатоне в октябре, организованном совместно с Союзом Стрелков и другими партнерами.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Флаг Украины
35 мин. назад

На Красной площади задержали активистку с украинским флагом

Максим Кузьминов
1 ч. назад

Российский летчик бежал в Украину: два других члена экипажа сдаваться не захотели

Вильнюсский железнодорожный вокзал
7
1 ч. назад

"Вернуться домой невозможно": жители Литвы возмущены расписанием междугородних поездов и автобусов

7
Истребители F-16
1 ч. назад

Истребители миссии НАТО за неделю три раза сопроводили самолеты РФ

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (архивное фото)
2 ч. назад

Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Баскетбольный матч Литва – США
2 ч. назад

Мэр Казлу-Руды разрешил взять выходной празднующим победу баскетболистов Литвы

Анушаускас в Украине передал часть пакета военной помощи Литвы
3 ч. назад

Анушаускас: "Новому министру обороны Украины потребуются усилия для связей с Западом"

Ребенок с игрушкой
3 ч. назад

По поводу ребенка, похищенного у литовской матери, идет переписка с органами РФ

Международный фестиваль еврейской культуры в Клайпеде
5
3 ч. назад

"Šalom visuos kraštuos" - молодой фестиваль еврейской культуры с большими амибициями

5
Ливень
3 ч. назад

Сильнейшие ливни в Испании: есть погибшие

Акция в поддержку Беларуси «Путь свободы»
14
2023.09.04 09:30

Страх перед литвинизмом. Какая Беларусь нужна Литве: авторитарная или демократическая?

14
Гитанас Науседа
2023.09.03 19:55

Науседа о победе сборной Литвы над США: «После такого матча хочется просто поклониться»

Бирштонас
2023.09.04 11:17

Курорты в Литве: Немцы отказываются ехать из-за боязни войны, зато растет поток израильтян, поляков и латышей

Максим Кузьминов
2023.09.04 15:43

Российский летчик бежал в Украину: два других члена экипажа сдаваться не захотели

Алексей Резников
2023.09.04 09:30

Зеленский объявил о замене министра обороны Украины

Выборы
2023.09.03 20:49

В воскресенье в Расяйнско-Кедайнском округе прошли досрочные выборы члена Сейма

Хакеры
2023.09.04 12:34

Совершен взлом 10 сайтов самоуправлений и ведомств Литвы

Международный фестиваль еврейской культуры в Клайпеде
5
2023.09.04 13:31

"Šalom visuos kraštuos" - молодой фестиваль еврейской культуры с большими амибициями

5
Литовские военнослужащие на учениях
2023.09.04 08:47

В Мариамполе открывается постоянный модульный военный лагерь Vytenis

Вильнюсский железнодорожный вокзал
7
2023.09.04 15:27

"Вернуться домой невозможно": жители Литвы возмущены расписанием междугородних поездов и автобусов

7