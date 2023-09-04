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Курорты в Литве: Немцы отказываются ехать из-за боязни войны, зато растет поток израильтян, поляков и латышей

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.09.04 11:17
Бирштонас
Бирштонас / D. Umbraso/LRT nuotr.

Курорты южной Литвы в целом положительно оценивают сезон. В Друскининкай и Бирштонасе жители Литвы предпочли более продолжительный отдых и большее количество медицинских услуг, чем в прошлом году. На курорты вернулись и израильские гости, увеличился поток поляков и латышей, а немцев приехало не так много, как ожидалось. 

"Когда погода позволяет, когда тепло, красиво, хорошие выходные, много людей, много яхт", - так оценивает летний сезон Линас, лодочник, перевозящий гостей на пароме «Nemunas» в Бирштонасе.

Летний сезон, который из-за плохой погоды начался только в июле, лучше, чем в прошлом году, признают и эксперты в области туризма. Растет и спрос на более широкий спектр услуг.

Друскининкай
Друскининкай / D. Umbraso/LRT nuotr.

Подавляющее большинство отдыхающих в Бирштонасе и Друскининкай - литовцы, но растет и число иностранцев. Нашим курортам пока нелегко конкурировать с курортами Чехии или Болгарии, но наши соседи - латыши и поляки - выбирают Литву за ее лечебные услуги.

"Потому что Украина для них закрыта. Для них это было популярное место, куда приезжали на отдых", - говорит Рута Капачинскайте, директор Туристического информационного центра Бирштонаса.

"Уровень осведомленности о Литве как о туристическом направлении в Польше очень низок. Мы конкурируем с другими рынками, которые вкладывают миллионы в продвижение своей страны в Польше", - отметил Артурас Салда, президент Ассоциации центров курортного оздоровления.

Друскининкай
Друскининкай / Lietuvos kurortų asociacijos nuotr.

Большинство гостиниц в Литве заполнено почти на 100%. Заметно, что жители Литвы заказывают все больше оздоровительных услуг и интерес бизнеса к курортам растет.

"Мы заметили, что наши курорты особенно подходят для компаний, к нам едут большие потоки посетителей. Я думаю, что самый важный продукт, который у нас есть, - это пространство, минерализирующие процедуры и открытая площадка", - говорит Модестас Бложе из Vytautas Mineral Spa.

Завершившееся лето похоже на сезон 2019 года. На курорты вернулись гости из Израиля, которые остаются дольше, чем жители Литвы, - по 2-3 недели. И заметно, что они чаще выбирают санатории и SPA-центры.

"Сама клиентура молодеет, приезжают не только традиционные ностальгирующие по советским временам туристы, но и их дети, и дети с детьми", - говорит Нериюс Гудайтис, руководитель Информационного центра по туризму Друскининкая.

Саночная трасса в Бирштонасе
Саночная трасса в Бирштонасе / P. Grigaliūno nuotr.

Однако туристов из Германии курорты так и не дождались. Хотя на это были надежды, потому что немецкие фонды возмещают населению страны расходы на санаторно-курортное лечение в Литве и немцы будут выбирать реабилитационные учреждения.

"Мы слышим, что они боятся то, что в Литве чуть ли не война, что есть большая опасность, что Беларусь совсем рядом и что в принципе это опасный район, куда не стоит ехать", - говорит Артурас Салда.

По оценкам, до пандемии немцы составляли половину иностранцев, приезжавших на литовские курорты.

Бирштонас
Саночная трасса в Бирштонасе
Друскининкай
Друскининкай
# Литва
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