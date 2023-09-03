В воскресенье в Расяйнско-Кедайнском округе прошли досрочные выборы члена Сейма

По данным Главной избирательной комиссии, свое гражданское волеизъявление выразила почти треть избирателей.

В день выборов до 20:00 к урнам для голосования пришли 19,18 процента избирателей. При этом заранее или на дому свою волю выразили 10,41 процента. Таким образом, всего проголосовали 29,59 процента избирателей.

Избиратели этого округа остались без своего представителя в Сейме после того, как избранный ими «аграрий» Арвидас Някрошюс стал мэром Расяйнского района.

На досрочных выборах члена Сейма на вакантный мандат претендовали восемь кандидатов. Это член Кедайнского совета самоуправления Сандра Барздене, выдвинутая Движением либералов; бывший мэр Расяйнского района Андрюс Баутронис, кандидатура которого выдвинута Союзом отечества – Христианскими демократами Литвы; специалист по страхованию Эдвинас Демидавичюс, кандидатура которого выдвинута Демократическим союзом «Во имя Литвы»; бывший мэр Расяйнского самоуправления Альгирдас Грицюс, выдвинутый Союзом аграриев и зеленых Литвы; Расяйнский вице-мэр Матас Скамаракас, выдвинутый Социал-демократической партией Литвы; предприниматель Мейда Шабунене, выдвинутая Союзом народа и справедливости (центристы, националисты); предприниматель Антанас Тауткус, выдвинутый Партией регионов Литвы; бывший член Сейма Дарюс Улицкас, выдвинутый партией труда.

Срок полномочий новоизбранного депутата завершится в ноябре следующего года.

По данным Главной избирательной комиссии, на досрочных выборах члена Сейма правом голоса обладают 31 780 жителей Расяйнского районного самоуправления и части Кедайнского районного самоуправления.