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Несчастье в Вильнюсе: в Нерисе утонули двое детей, мать удалось спасти

LRT.lt
LRT.lt 2023.09.03 14:17
В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей
В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей / L. Bartkaus / LRT nuotr.

В воскресенье около 11:14 в Центр общей помощи поступило сообщение о том, что возле Веркяйской мельницы в Нерисе тонет ребенок. На месте события выяснилось, что тонут двое детей.

Как позже уточнили в Отделе координации ситуаций Пожарно-спасательного департамента, первого ребенка вытащили из воды еще до приезда пожарных.

По словам представителя полиции Вильнюса, вместе с двухлетним ребенком вытащили и мать. Ребенку врачи помочь уже не смогли.

В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей
В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей / L. Bartkaus / LRT nuotr.

35-летняя мать, находясь в шоковом состоянии, рассказала, что ее второй ребенок, которому около года, также находится в реке.

Тело второго ребенка пожарные вытащили около 12:20, но подтвердить, действительно ли это ребенок вышеупомянутой женщины, пока не удается.

В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей
В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей / L. Bartkaus/ LRT nuotr.

Обстоятельства происшествия выясняются, никакой дополнительной информации полиция пока не предоставляет, ведется проверка данных.

В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей
В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей
В Вильнюсе возле Вяркяйской мельницы тонули мать и двое детей
# Литва
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