В целях кибербезопасности с вечера субботы временно закрыта «Страница избирателя»

3 сентября, во время проведения досрочных парламентских выборов в Расяйнско-Кедайнском одномандатном округе, будет временно закрыт портал «Страница избирателя».

С 8 часов вечера субботы до утра понедельника государственные и административные услуги внешним пользователям на портале «Страница избирателя» («Rinkėjo puslapis») предоставляться не будут.

Как сообщили в Главной избирательной комиссии, такое решение было принято из соображений кибербезопасности.

«Это делается в качестве превентивной меры для защиты информационных систем Главной избирательной комиссии от возможного взлома и атак со стороны недружественных государств. Это положение узаконено – в день выборов «Страница избирателя» должна быть закрыта», – заявила агентству ELTA пресс-секретарь комиссии Индре Раманавичене.

«Это не новость – мы делаем это во время каждых выборов: эта страница закрывается на день-полтора, а в понедельник утром ее деятельность возобновляется», – отметила она.

Результаты голосования и сведения о явке избирателей будут доступны на официальном сайте Главной избирательной комиссии.

ELTA напоминает, что 3 сентября состоится основной день выборов члена Сейма в одномандатном Расяйнско-Кедайнском округе. Избиратели этого округа остались без своего представителя в Сейме после того, как избранный ими Арвидас Някрошюс стал мэром Расяйнского района.

На досрочных выборах члена Сейма на вакантный мандат претендуют восемь кандидатов. Это Сандра Барздене, выдвинутая Движением либералов; бывший мэр Расяйнского района Андрюс Баутронис, кандидатура которого выдвинута Союзом отечества – Христианскими демократами Литвы; Эдвинас Демидавичюс, кандидатура которого выдвинута Демократическим союзом «Во имя Литвы»; Альгирдас Грицюс, выдвинутый Союзом крестьян и зеленых Литвы; Матас Скамаракас, выдвинутый Социал-демократической партией Литвы; Мейда Шабунене, выдвинутая Союзом народа и справедливости (центристы, националисты); Антанас Тауткус, выдвинутый Партией регионов Литвы; Дарюс Улицкас, выдвинутый партией труда.

В Расяйнско-Кедайнском округе право избирать члена Сейма имеют почти 32 тысячи избирателей.