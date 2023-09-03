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Новости2023.09.03 07:15

Российское МВД проверяет Лию Ахеджакову на «дискредитацию» армии

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.03 07:15
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова / стоп-кадр из программы YouTube-канала «Скажи Гордеевой»

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о "дискредитации" российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Проверку начали из-за видео спектакля "Мой внук Вениамин", который проходил в Бремене 27 июня, где Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом.

Обращение с просьбой провести проверку написал глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. По его мнению, Ахеджакова "дискредитировала Россию, гражданкой которой продолжает являться".

Имя Виталия Бородина стало упоминаться в прессе в связи с его обращениями в Генпрокуратуру с просьбами проверить представителей российской культуры, выражающих антивоенную позицию.

В апреле Бородин уже писал донос на Ахеджакову в Генпрокуратуру России. Он просил возбудить в отношении актрисы уголовные дела по трем статьям УК: о государственной измене, "дискредитации" армии России и возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее Виталий Бородин написал донос на певца Валерия Меладзе – с просьбой проверить его на предмет финансирования ВСУ; на актера Данилу Козловского – с просьбой проверить его на предмет так называемой дискредитации российской армии; на художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина – с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства.

Радио Свобода

# Культура
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