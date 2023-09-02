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На картинах украинки – истории женщин, изнасилованных во время войны

LRT.lt
LRT.lt 2023.09.02 09:23
Выставка работ Ирины Роговец
Выставка работ Ирины Роговец / Pranešimo autorių nuotr.

Воспользоваться. Галерея «DĖK'ui», расположенная в Старом городе Вильнюса, предложила нам заново задуматься о значении этого слова, говорится в пресс-релизе.

В течение августа здесь проходила выставка работ украинской художницы Ирины Роговец. Она рассказала об истории женщин, подвергшихся во время войны сексуальному насилию.

«Эти одиннадцать работ – мой крик, способ пережить ужасную реальность, не изменившуюся со времен Второй мировой войны. Женщины испытали не только унижение со стороны оккупантов, но и непонимание окружающих, иногда даже ближайших соседей», – напомнила горькую правду художница.

Выставка работ Ирины Роговец
Выставка работ Ирины Роговец / Pranešimo autorių nuotr.

На картинах автор изображает только женщин, хотя жестокому обращению подвергаются и дети, и мужчины. «Мне было бы слишком больно их рисовать, я просто не могу», – говорит Ирина.

Две из одиннадцати работ выставлены на продажу, но перейдут к новым владельцам только после окончания войны. А до тех пор, как говорит автор, у них другая миссия – перемещаться по различным пространствам и помогать зрителям оставаться чуткими к военной реальности.

Все деньги за проданные работы художник жертвует организации «Blue/Yellow», которая поддерживает вооруженное сопротивление Украины.

Выставка работ Ирины Роговец
Выставка работ Ирины Роговец
# Культура
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