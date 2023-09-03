ЕС требует убрать из Беларуси наемников «Вагнера». Польша, Литва и Латвия готовы полностью закрыть границы

Власти Польши, Литвы и Латвии готовы полностью закрыть свои границы с Беларусью, если там продолжат оставаться наемники из ЧВК «Вагнер». Страны ЕС рассматривают их как потенциальную угрозу для себя, а официальные Минск и Москва только подогревают эти опасения.

Наемники из ЧВК «Вагнер» оказались в Беларуси сразу после мятежа Евгения Пригожина 23–24 июня 2023 года. Это был результат договоренности между Владимиром Путиным, Пригожиным и неожиданным посредником в лице Александра Лукашенко.

Точное число наемников на территории Беларуси официально не называлось, близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone утверждал, что в страну вошли 7 тысяч наемников. Им выделили место под палаточный лагерь на месте заброшенной военной части рядом с населенным пунктом Осиповичи примерно в 100 км к юго-востоку от Минска.

По данным «Радио Свобода» (признано в России «иностранным агентом»), которое проанализировало спутниковые снимки местности, сейчас в лагере около 170 палаток вместимостью по 20 человек каждая. То есть в лагере могут находиться порядка 3 тыс. человек.

Наемников поселили в палаточном лагере в 100 км от Минска / фото GETTY IMAGES

Евгений Пригожин и фактический руководитель «Вагнера» Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе 23 августа. 25 августа Александр Лукашенко сообщил, что «„Вагнер“ жил, „Вагнер“ жив и „Вагнер“ будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось». Он даже добавил, что число наемников в стране может в ближайшие дни вырасти до 10 тыс. человек.

По данным на 30 августа, увеличения числа бойцов ЧВК в Беларуси не зафиксировано.

Угрожала ли ЧВК «Вагнер» европейским странам?

Прямой и явной угрозы граничащим с Беларусью Польше, Литве и Латвии от бойцов ЧВК не было. Но с самого начала своего пребывания в Беларуси они стали дестабилизирующим фактором для стран ЕС.

«Принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время. За это время, я уверен, мы сделаем белорусскую армию второй армией в мире, а если нужно, вступимся за них, если это потребуется», — говорил Евгений Пригожин, выступая перед прибывшими в Беларусь бойцами (запись появилась в связанных с ним телеграм-каналах 19 июля).

20 июля Минобороны Беларуси сообщило, что наемники проводят совместные учения с военными на полигоне «Брестский» — это всего 13 км от ближайшего КПП на белорусско-польской границе. Они продлились до 24 июля.

25 июля приехавший в Петербург Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину, что некие «вагнеровцы» начали его «напрягать»: якобы они просились на «экскурсию» в Варшаву и приграничный польский город Жешув. Через него, утверждал Лукашенко, идут поставки западного оружия Украине.

В начале августа близкие к Пригожину телеграм-каналы опубликовали фотографию человека военной форме с закрытым лицом. Он позировал на фоне польского пограничного столба, а на его руке был шеврон ЧВК «Вагнер». Фото оказалось фейковым (шеврон был наложен на польский флаг на рукаве польского же солдата), но все равно вызвало резкую реакцию и в странах ЕС, и в Украине.

Наконец, еще одним дестабилизирующим фактором стали постоянные заявления Лукашенко, Путина и российских официальных лиц, что Польша якобы хочет заполучить себе территории западной Украины — и если вдруг эта операция (в странах Запада всерьез ее никто не обсуждал) затронет территорию Беларуси, то Россия и для себя воспримет ее как агрессию.

Как приграничные страны ЕС реагировали на ЧВК «Вагнер» в Беларуси?

Постепенным усилением мер пограничного контроля.

Правительство Латвии с 8 августа ввело усиленный режим охраны границы с Беларусью и Россией до февраля 2024 года.

В ночь с 17 на 18 августа Литва закрыла два пограничных КПП из шести — из-за «геополитических угроз». Речь идет о переходах «Шумскас — Лоша» и «Тверячюс — Видзы», это небольшие КПП, которыми пользовалось, в основном, местное население обеих стран.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 18 августа заявила, что Литва может закрыть еще два пограничных пункта и готова к полному закрытию границ — совместно с соседними странами.

После миграционного кризиса 2021 года Польша укрепила на границе с Беларусью забор, а после событий лета 2023-го усилила патрули / фото GETTY IMAGES

Польша еще с первой половины лета ограничила въезд через свои КПП для грузового транспорта с российскими и белорусскими номерами.

Замминистра МВД Польши Мацей Вонсик говорил, что эта мера — «решительный ответ» на приговор журналисту и активисту Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Он получил восемь лет по статьям о «разжигании вражды и розни» и об «угрозе национальной безопасности».

23 августа пограничные службы трех стран провели совещание, где обсуждали совместные действия в случае возникновения опасности со стороны Беларуси.

Гибель Евгения Пригожина никак не повлияла на опасения соседствующих с Беларусью стран. Например, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что на его место могут прийти «другие лица с другими связями в Минобороны РФ», а решающим фактором для напряжения является не лично Пригожин, а война России в Украине.

28 августа власти Польши, Латвии и Литвы заявили, что готовы полностью закрыть границу в случае «критического инцидента» со стороны Минска. Под ним имеется в виду или вооруженное столкновение рядом с границей любой из стран, или организованный массовый прорыв нелегальных мигрантов.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский по итогам этих переговоров заявил, что Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют вывести бойцов ЧВК «Вагнер» с территории Беларуси.

30 августа замглавы МВД страны Матей Вонсик заявил, что все же надеется на уступки со стороны белорусских властей. «Не надо, чтобы за нашей границей стояла группа преступников, которую содержит Лукашенко, группа „Вагнера“ или часть ее, которая готова на все. Это люди с боевым опытом, с опытом убийств. Мы ожидаем, что Лукашенко избавится от этих людей. Также это определенная проблема в перспективе для Лукашенко, потому что если им что-то не понравится в Беларуси — белорусская армия слаба — могут просто поехать на Минск, как ехали на Москву», — сказал Вонсик в интервью телеканалу TVP.

Какие последствия могут быть от закрытия границ ЕС и Беларуси?

Это уже не первый большой кризис на границе Беларуси и стран ЕС. Летом и осенью 2021 года в Беларусь приехали десятки тысяч мигрантов, в основном, из Ирака и Сирии (власти Польши считали, что в ноябре 2021-го в Беларуси на границе со странами ЕС оставалось около 15 тыс. мигрантов). Они организованно и по одиночке нелегально переходили границы. Власти Польши тогда объявляли чрезвычайное положение, а Евросоюз обвинял Беларусь в «гибридной агрессии».

Тогда последствия кризиса для Беларуси были в большей степени политическими — Минск попал под новый пакет санкций. Теперь же закрытие границ может иметь и заметный экономический эффект.

В 2021 году Польша и Литва обвиняли Беларусь в гибридной агрессии, которую та осуществляет с помощью нелегальных мигрантов / фото REUTERS

Опрошенные изданием «Зеркало» эксперты говорят, что в первую очередь закрытие границ ударит по поставкам лекарств из Европы — их доля на белорусском рынке составляет 46%.

В Беларуси с 2022 года действует сравнимый с российским запрет на поставки из ЕС фруктов, овощей и некоторых видов продуктов. Но этот запрет время от времени смягчается в зависимости от возникновения дефицита товаров. Таким образом, закрытие границ скажется на доступном продовольствии.

Наконец, Беларусь закупает в Европе семена и биологические добавки для своего сельского хозяйства.

Что касается политических последствий, то запрет может ударить по жителям Беларуси, которых преследуют силовики. По данным Евростата, жители Беларуси в 2022 году получили 309 тыс. разрешений на проживание в ЕС. Это второе место среди всех наций мира — на первом месте Украина, граждане России получили около 110 тыс. таких разрешений.

5 тыс. граждан Беларуси в 2022 году подали прошения о политическом убежище, больше 3 тыс. из них — в Польше и Литве.

Что говорят о сложившейся ситуации в Беларуси и России?

Александр Лукашенко говорит, что, закрыв границы, власти стран ЕС «сделают хуже только себе и своим гражданам».

«Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Но у них сегодня политический психоз накануне выборов, особенно в Польше [парламентские выборы намечены на 15 октября], вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Закроют — пусть закрывают, сделают хуже только для себя. И так уже народ обнищал: зимой дрова от нас вывозили, потому что топить нечем», — в частности заявил Лукашенко.

Российские власти после гибели Евгения Пригожина ни разу не сказали, что они намерены делать с наемниками ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

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