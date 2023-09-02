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Новости2023.09.02 09:25

Как школьники в Украине возвращаются к учебе под российскими ударами

BN
BBC News Русская служба 2023.09.02 09:25
Война нанесла огромный ущерб образованию в Украине
Война нанесла огромный ущерб образованию в Украине / фото REUTERS

Это было тихое летнее утро в Ромнах, провинциальном городе на севере Украины.

Уходя на работу в прошлую среду, директор местной школы Татьяна Прокопенко сказала мужу, что ей нужно провести несколько совещаний, чтобы подготовиться к началу учебного года.

Около 10 утра по местному времени она погибнет вместе со своим заместителем, секретарем и библиотекарем.

Все они были убиты российским дроном-камикадзе, который почти полностью разрушил их школу.

«Она жила этой школой, это была ее страсть. Она там проводила 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - со слезами на глазах говорит муж Татьяны Прокопенко, Валерий.

Директор школы Татьяна Прокопенко погибла в результате удара беспилотника по ее школе
Директор школы Татьяна Прокопенко погибла в результате удара беспилотника по ее школе

Российские авиаудары снова будут постоянной угрозой для украинских учителей, детей и родителей, ведь 1 сентября начался новый школьный год.

По данным Киева, с начала российского вторжения более 360 учебных заведений в Украине были полностью разрушены и более 3000 повреждены.

Россия и Amnesty International обвиняли Украину в создании в школах военных баз, но Киев называет эти обвинения «кампанией дезинформации и пропаганды».

«Клянусь, там не было военных», — говорит Валерий о школе в Ромнах, где была убита его жена.

Метро, ставшее школьным классом

Чтобы свести к минимуму угрозу жизни, многие школьники будут учиться удаленно: местные власти должны решать, как проводить обучение, в классе или на дому.

Их решение зависит от ситуации с безопасностью в каждом конкретном регионе, а также от того, есть ли в школах бомбоубежища.

Второй по величине город Украины, Харьков, расположен недалеко от границы с Россией и часто подвергается нападениям. Поэтому там обучение будет почти исключительно дистанционным.

В Харькове классы внутри станций метро защищают детей от авиаударов
В Харькове классы внутри станций метро защищают детей от авиаударов / фото HANDOUT

Чтобы обеспечить хотя бы какое-то подобие безопасного очного обучения, власти построили 60 классов под землей — на станциях метро. Они могут вместить в себя более 1000 учеников.

Заместитель министра образования Андрей Сташкив сообщил Би-би-си, что примерно шестая часть украинских школ теперь будет работать удаленно, но это намного меньше, чем каждая третья, как было в прошлом году.

Учебная программа военного времени

Около 80 000 учеников этих школ будут подключаться онлайн с оккупированных Россией территорий Украины.

«Для нас это огромный вызов, а для них это опасно, потому что если оккупанты узнают, что дети там продолжают учиться в украинских школах, это угроза как для детей, так и для родителей. Это очень чувствительный вопрос безопасности, и школы не разглашают, кто эти ученики, потому что это может подвергнуть риску их жизнь и здоровье", — говорит Сташков.

Школьную программу также адаптируют к условиям военного времени, и обязательным становится изучение минной безопасности.

Чтобы курс был доступным для детей младшего возраста, в нем фигурирует Патрон — знаменитая служебная собака-сапер. Про него также сделали мультсериал, рассказывающий юным украинцам об опасностях, связанных с неразорвавшимися боеприпасами.

Изображения симпатичного джек-рассела помогают создать «атмосферу психологической и психической безопасности», в которой нуждаются украинские дети, рассказала киевская учительница Леся Юрчишин в подкасте Би-би-си Ukrainecast.

Еще одним новшеством в учебной программе, измененной из-за войны с Россией, стало исчезновение из списка изучаемой литературы многочисленных русских писателей. Об этом Министерство образования Украины распорядилось в прошлом году.

Сотни школ были полностью разрушены
Сотни школ были полностью разрушены / фото REUTERS

Нарушения процесса образования в Украине, вызванные войной, оказали разрушительное воздействие на его качество.

По оценке детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в стране наблюдается «повсеместная потеря образования» среди детей.

«Внутри Украины нападения на школы продолжаются с прежней силой, что приносит детям глубокие страдания и лишает их безопасного места для обучения. При этом им все сложнее сохранять знания, полученные раньше, когда школы еще функционировали нормально», — говорит Регина Де Доминикис, региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

Что касается прифронтовых городов, таких как Запорожье, то там, за исключением небольших перерывов, дистанционное обучение действует еще с тех пор, когда весной 2020 года были введены ограничения из-за пандемии Covid-19.

«Это ненормальное школьное обучение», — говорит Константин Самойло, директор школы «Перспектива» в Запорожье. «Бедные, бедные дети, они уже три года не видели нормального образования!»

По его словам, при дистанционном обучении значительно труднее мотивировать детей и проверять их знания.

Самойло рассказывает, что он тоскует по простому мирному зрелищу: как дети идут в школу. Такое можно увидеть только дальше от линии фронта.

«Я расплакался, когда в прошлом году посетил Западную Украину и увидел детей, идущих в школу со своими маленькими рюкзачками. Ужасно думать, что у наших детей нет такой возможности», — говорит Самойло.

Но каким бы ни было влияние дистанционного обучения на образование в Украине, учителя, чиновники и родители сходятся во мнении, что безопасность превыше всего.

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Война нанесла огромный ущерб образованию в Украине
Директор школы Татьяна Прокопенко погибла в результате удара беспилотника по ее школе
В Харькове классы внутри станций метро защищают детей от авиаударов
Сотни школ были полностью разрушены
BBC News
# В мире# Война в Украине
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