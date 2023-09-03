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В России иромонаха приговорили к трём годам колонии по делу о «фейках»

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.03 11:55
Иоанн Курмояров
Иоанн Курмояров / стоп-кадр

Суд в Санкт-Петербурге приговорил иеромонаха Иоанна Курмоярова к трём годам колонии по обвинению в так называемых "фейках" о российской армии. Об этом сообщает корреспондент Север.Реалии. Обвинение требовало для священника семи лет колонии.

Курмояров больше года провел в петербургском СИЗО. Уголовное дело возбудили из-за роликов на ютьюбе, в которых священник рассуждал о действиях российской армии в Украине с точки зрения христианства.

"Миротворцы будут в раю, понимаете? А тот, кто развязал агрессию, не будет он в раю, хоть упирайся", – сказал, в частности, священник, анализируя фразу Владимира Путина: "Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

В суде 55-летний Курмояров признал вину и заявил, что удалил публикации по требованию Роскомнадзора. Он объяснил свои высказывания тем, что его травмировала мысль о том, что с обеих сторон войны в Украине "принимают участие и страдают люди православные".

Летом 2022 года новосибирского иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова задержали в Петербурге и обвинили по уголовной статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России. Дело было заведено на основании видео с ютьюб-канала Курмоярова под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?", посвященного вторжению в Украину.

Ранее Курмояров получил известность из-за публичной критики главного храма Вооружённых сил России в подмосковном парке "Патриот". Летом 2020 года после критики этого храма митрополит запретил Курмоярова в служении "в связи с несоответствием званию клирика РПЦ" и "до выяснения всех обстоятельств недостойного поведения".

В декабре 2021 года Курмояров написал заявление в Следственный комитет на Сергея Шойгу с просьбой привлечь министра обороны к ответственности за оскорбление чувств верующих. Священник считает, что находящиеся в храме Минобороны фрески с изображением красноармейцев и коммунистических символов оскорбляют чувства верующих.

В феврале 2022 года Курмояров опубликовал открытое письмо с требованием к министру обороны убрать коммунистические символы из церкви. В марте из Минобороны ответили, что не считают эти изображения оскорбительными, более того, они якобы являются отображением уже существующей религиозной традиции.

С июня прошлого года священник находился в СИЗО. Он жаловался на плохие условия содержания там. По словам Курмоярова, его и других арестантов несколько недель не водили в душ якобы из-за отсутствия горячей воды. С учётом времени, проведённого в СИЗО, на свободу он должен выйти через год с небольшим.

По статье о "фейках" Курмоярову грозило до десяти лет колонии. По этой статье, однако, выносились и приговоры, не связанные с лишением свободы.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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