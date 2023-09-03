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CNN: российские хакеры пытаются взломать планшеты бойцов ВСУ

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.03 12:40
Война России против Украины. Группа украинских военных
Война России против Украины. Группа украинских военных / фото AP

Российские хакеры, связанные с военной сферой, атакуют мобильные устройства украинских солдат - с целью заполучить секретную информацию о боевых действиях и тем самым добиться преимущества для Кремля в его войне против Украины. Об этом, как пишет CNN, предупредили США и другие западные союзники Киева.

Рекомендация сделана в рамках разведывательного альянса "Пяти глаз", в который помимо США входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. Сообщение подтверждает отчёт Службы безопасности Украины (СБУ), согласно которому российские хакеры пытались проникнуть в планшеты Android. Бойцы ВСУ используют их для планирования и выполнения боевых задач, отмечает CNN.

По данным СБУ, вредоносный код был разработан для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств военнослужащих через спутниковую систему Starlink (созданную компанией американского бизнесмена Илона Маска - РС). Спутники Starlink играют важную роль в обеспечении связи на поле боя в Украине.

СБУ отмечала, что смогла заблокировать несколько попыток взлома, но одновременно признала, что противнику удалось "захватить планшеты на поле боя" и установить на них вредоносное программное обеспечение.

"Вредоносные программы для мобильных устройств особенно коварны, поскольку они могут сообщать разведывательным службам физическое местоположение целей", - говорит Джон Халквист, главный аналитик работающей в сфере информационной безопасности компании Mandiant, которой владеет Google.

Соединённые Штаты и их союзники возлагают ответственность за кибератаки на хакерское подразделение российской военной разведки, известное как Sandworm. Предположительно, именно оно причастно, среди прочего, к кибератакам, который в 2015 и 2016 годах приводили к отключению электроэнергии на украинской территории.

CNN добавляет, что направило запрос в посольство России в Вашингтоне.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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