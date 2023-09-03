Украина внесла PepsiCo и Mars в список спонсоров войны

Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список международных спонсоров войны две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars.

Обе компании продолжают работать в России и платят налоги, тем самым поддерживая её экономику во время вторжения в Украину, пишет НАПК.

По данным агентства, PepsiCo – производитель напитков Pepsi и Mirinda, чипсов Lay's, молочных продуктов "Агуша" и "Чудо" – работает в России с 1974 года, имеет там 19 заводов, 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. Сейчас у компании открыто более 580 вакансий в России, утверждает НАПК.

В 2022 году чистая прибыль российского подразделения PepsiCo выросла на 333%, компания уплатила более 115 миллионов долларов налогов в бюджет России, подсчитало НАПК. Также, по сведениям агентства, чипсы Lay's были обнаружены в пищевых пайках российских солдат.

Компания Mars, производящая шоколадные батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix и Bounty, а также корма для животных Whiskas и Pedigree, тоже увеличила свои доходы в России. Её чистая прибыль за год выросла на 59%, она уплатила более 93 миллионов долларов налогов в российский бюджет, подсчитало НАПК. Компания так же продолжает набирать сотрудников в России.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность в России, а Mars обещала остановить международные поставки и использовать прибыль от российского бизнеса "на гуманитарные цели".

По подсчётам Киевской школы экономики, после начала войны с российского рынка ушли лишь около 8% иностранных компаний, а 40% продолжают работать в прежнем режиме.

Радио Свобода