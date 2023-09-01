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Новости2023.09.01 17:22

С 6 сентября Swedbank перестанет гарантировать использование своих карт в Беларуси

НГ
Новая газета – Балтия 2023.09.01 17:22
Swedbank
Swedbank / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 6 сентября банк Swedbank перестанет гарантировать использование своих карт на территории Беларуси.

«Учитывая растущие масштабы санкций и связанные с ними риски, возможности использования платежных карт, эмитированных Swedbank, на территории Беларуси будут ограничены. С 6 сентября Swedbank больше не сможет предоставлять возможность оплаты платежными картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси», — говорится в сообщении банка.

Swedbank добавляет, что в Беларуси могут возникнуть трудности со снятием наличных с карт банка.

В 2022 году была ограничена возможность использования карт Swedbank на территории России, а также были приостановлены платежи из/в Россию и Беларусь.

Новая газета – Балтия

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