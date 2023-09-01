Naujienų srautas

На здании Музея истории медицины в Латвии появился стилизованный плакат президента России Владимира Путина
Новости 51 мин. назад

Напротив посольства России в Риге снова вывесили плакат с черепом Путина

Ребенок (ассоциативное фото)
Новости 2 ч. назад

Суд Литвы санкционировал арест мужчины, увезшего малолетнюю дочь в РФ

Советские войска и литовский полицейский в Вильнюсе в 1991 году.
Новости 2 ч. назад

Подписанты акта независимости Литвы о России: "Страна остается неизменной уже 300 лет"

Наличные деньги
Новости 3 ч. назад

Министерство: "Банки перевели 56 млн евро взноса солидарности"

Гитанас Науседа
Новости 3 ч. назад

Науседа: "Высказывания Папы о России задевают страдающих от войны в Украине"

Хакеры
Новости 4 ч. назад

Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных

Зенитно-ракетный комплекс С-300
Новости 4 ч. назад

Россия вывезла системы ПВО с Курильских островов

Акция памяти Анны Политковской
Новости 5 ч. назад

Премию имени Политковской присудили Беркович и Петрийчук

Первое сентября
Новости 5 ч. назад

Начало учебного года омрачает напряжение по возможным забастовкам педагогов

Алексей Навальный
Новости 6 ч. назад

Суд отклонил три иска Навального к ФСИН на условия содержания в ИК-6

Школа (ассоциативное фото)
Новости 6 ч. назад

Год обучения в литовской частной школе может обойтись родителям в несколько тысяч евро: что входит в стоимость?

Дождь в Литве
Новости 6 ч. назад

Погода: Первый день осени принесет дождь и похолодание

Суд
Новости 21 ч. назад

Суд: "Из-за одной лишь работы в колонии РФ не может быть отозван вид на жительство в Литве"

Школа в Беларуси (ассоциативное фото)
Новости 22 ч. назад

В белорусских школах будет еще больше идеологии

Кадр с фильма Оппенгеймер
Новости 22 ч. назад

Минкульт: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают традиционным ценностям РФ

Солдаты Советского Союза в Вильнюсе в 1992 году.
Новости 22 ч. назад

"Красная армия должна вернуться домой": как Литва 30 лет назад первой выгнала российские войска?

Новости2023.09.01 11:32

Науседа: "Высказывания Папы о России задевают страдающих от войны в Украине"

B
BNS, LRT.lt 2023.09.01 11:32
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / I. Gelūno / BNS nuotr.

Слова Папы Франциска, восхваляющего русский народ, задевают чувства многих людей, особенно тех, кто защищает Украину от российской агрессии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Вы знаете, Папа — это авторитет веры, но это не означает автоматически, что он — авторитет истории, а иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента может выглядеть немного иначе из Аргентины. Возможно, и мои знания по истории Аргентины иногда могли бы вызвать какие-то противоречия", - заявил журналистам в пятницу глава страны.

"А если серьезно, то я считаю, что это чрезвычайно щепетильный вопрос, и следует очень хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления задевают очень многих людей, особенно тех людей, которые сейчас проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал Науседа.

В сети было опубликовано видеообращение, посвященное Дню российской молодежи, в котором Папа сказал собравшимся в католическом храме Санкт-Петербурга, что «Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой России-матушки, идите вперед с этим».

Киев обвинил Папу Франциска в распространении имперской пропаганды в видеообращении к молодым российским католикам.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь Папы "очень прискорбной", поскольку именно этой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "необходимостью" спасения "великой матери России" Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев и разрушение сотен украинских городов и сел.

Представитель Ватикана Маттео Бруни во вторник выступил с заявлением, в котором говорится, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы «побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России», и что высказывания Папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики".

Папа Франциск последовательно призывал к миру в Украине, хотя в первые месяцы после российского вторжения в феврале 2022 года его критиковали за то, что он не называл Москву агрессором.

Ранее в этом году он назначил влиятельного кардинала миротворческих усилий, который с тех пор посещал Москву и Киев.

Официальный медиа-портал Ватикана сообщил о видеопослании Папы Римского от 25 августа по случаю Дня молодежи России, но не предоставил видео или конкретные цитаты, против которых возражал Киев.

Кремль, со своей стороны, приветствовал высказывания Папы.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

На здании Музея истории медицины в Латвии появился стилизованный плакат президента России Владимира Путина
52 мин. назад

Напротив посольства России в Риге снова вывесили плакат с черепом Путина

Ребенок (ассоциативное фото)
2 ч. назад

Суд Литвы санкционировал арест мужчины, увезшего малолетнюю дочь в РФ

Советские войска и литовский полицейский в Вильнюсе в 1991 году.
6
2 ч. назад

Подписанты акта независимости Литвы о России: "Страна остается неизменной уже 300 лет"

6
Наличные деньги
3 ч. назад

Министерство: "Банки перевели 56 млн евро взноса солидарности"

Хакеры
4 ч. назад

Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных

Зенитно-ракетный комплекс С-300
4 ч. назад

Россия вывезла системы ПВО с Курильских островов

Акция памяти Анны Политковской
5 ч. назад

Премию имени Политковской присудили Беркович и Петрийчук

Первое сентября
5 ч. назад

Начало учебного года омрачает напряжение по возможным забастовкам педагогов

Алексей Навальный
6 ч. назад

Суд отклонил три иска Навального к ФСИН на условия содержания в ИК-6

Школа (ассоциативное фото)
7
6 ч. назад

Год обучения в литовской частной школе может обойтись родителям в несколько тысяч евро: что входит в стоимость?

7
Солдаты Советского Союза в Вильнюсе в 1992 году.
7
2023.08.31 16:19

"Красная армия должна вернуться домой": как Литва 30 лет назад первой выгнала российские войска?

7
Суд
2023.08.31 17:27

Суд: "Из-за одной лишь работы в колонии РФ не может быть отозван вид на жительство в Литве"

Школа в Беларуси (ассоциативное фото)
5
2023.08.31 17:09

В белорусских школах будет еще больше идеологии

5
Школа (ассоциативное фото)
7
2023.09.01 08:43

Год обучения в литовской частной школе может обойтись родителям в несколько тысяч евро: что входит в стоимость?

7
Кадр с фильма Оппенгеймер
2023.08.31 16:32

Минкульт: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают традиционным ценностям РФ

Первое сентября
2023.09.01 09:24

Начало учебного года омрачает напряжение по возможным забастовкам педагогов

Советские войска и литовский полицейский в Вильнюсе в 1991 году.
6
2023.09.01 12:34

Подписанты акта независимости Литвы о России: "Страна остается неизменной уже 300 лет"

6
Зенитно-ракетный комплекс С-300
2023.09.01 10:23

Россия вывезла системы ПВО с Курильских островов

Наличные деньги
2023.09.01 12:10

Министерство: "Банки перевели 56 млн евро взноса солидарности"

Акция памяти Анны Политковской
2023.09.01 09:37

Премию имени Политковской присудили Беркович и Петрийчук