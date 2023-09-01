Науседа: "Высказывания Папы о России задевают страдающих от войны в Украине"

Слова Папы Франциска, восхваляющего русский народ, задевают чувства многих людей, особенно тех, кто защищает Украину от российской агрессии, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Вы знаете, Папа — это авторитет веры, но это не означает автоматически, что он — авторитет истории, а иногда, возможно, история России или история нашего региона, нашего континента может выглядеть немного иначе из Аргентины. Возможно, и мои знания по истории Аргентины иногда могли бы вызвать какие-то противоречия", - заявил журналистам в пятницу глава страны.

"А если серьезно, то я считаю, что это чрезвычайно щепетильный вопрос, и следует очень хорошо подумать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления задевают очень многих людей, особенно тех людей, которые сейчас проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал Науседа.

В сети было опубликовано видеообращение, посвященное Дню российской молодежи, в котором Папа сказал собравшимся в католическом храме Санкт-Петербурга, что «Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой России-матушки, идите вперед с этим».

Киев обвинил Папу Франциска в распространении имперской пропаганды в видеообращении к молодым российским католикам.

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал речь Папы "очень прискорбной", поскольку именно этой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "необходимостью" спасения "великой матери России" Кремль оправдывает убийство тысяч украинцев и разрушение сотен украинских городов и сел.

Представитель Ватикана Маттео Бруни во вторник выступил с заявлением, в котором говорится, что высказывания понтифика были направлены на то, чтобы «побудить молодых людей защищать и продвигать все положительное в великом культурном и духовном наследии России», и что высказывания Папы "конечно, не были направлены на прославление имперской логики".

Папа Франциск последовательно призывал к миру в Украине, хотя в первые месяцы после российского вторжения в феврале 2022 года его критиковали за то, что он не называл Москву агрессором.

Ранее в этом году он назначил влиятельного кардинала миротворческих усилий, который с тех пор посещал Москву и Киев.

Официальный медиа-портал Ватикана сообщил о видеопослании Папы Римского от 25 августа по случаю Дня молодежи России, но не предоставил видео или конкретные цитаты, против которых возражал Киев.

Кремль, со своей стороны, приветствовал высказывания Папы.