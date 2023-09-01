Министерство: "Банки перевели 56 млн евро взноса солидарности"

Действующие в Литве банки и кредитные учреждения, по предварительным данным, выплатили 56 млн евро авансового взноса солидарности, сообщило в пятницу Министерство финансов.

Аванс внесен за второй квартал. По данным министерства, его выплатили 18 кредитных организаций.

Собранные средства будут направлены на оборудование инфраструктуры важной для военной мобильности, и транспортной инфраструктуры двойного назначения, сообщила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

По вероятному сценарию, в госбюджет в 2023 году будет собрано около 130 млн евро таких средств, в 2024 году – около 230 млн евро, а в 2025 году – около 50 млн взноса солидарности, сообщает министерство.

По его данным, в первом квартале этого года коммерческие банки, работающие в Литве, заработали 258,4 млн евро прибыли – почти в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Если ситуация не изменится, вполне вероятно, что в этом году прибыль банков Литвы может достичь около 1 млрд евро.

Один из крупнейших банков Литвы SEB Bank подтвердил BNS, что перечислил в госбюджет почти 16 миллионов евро взноса, Swedbank – 25 млн евро, 0,57 млн ​​евро перевел Revolut Bank, имеющий банковскую лицензию в Литве.

Šiaulių bankas ранее сообщал, что внесет 2,2 млн. евро, а Luminor ранее сообщал, что выделила на это около 7 млн евро.