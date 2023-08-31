В белорусских школах будет еще больше идеологии

Что изменится в новом учебном году в Беларуси, где собираются продолжать эксперименты со школьной формой и питанием, ввести строгий контроль за преподаванием истории и настойчиво учить патриотизму? Если судить по сообщениям белорусских государственных СМИ, то в последнее время власти страны максимально озаботились подготовкой к новому учебному году. Совещания на эту тему прошли с личным участием Александра Лукашенко и правительства РБ, состоялись заседания на уровне местных органов власти и традиционные педсоветы, а контролирующие органы стали выявлять массовые нарушения.

При этом сами учителя и родители школьников скептически оценивают озвученные накануне 1 сентября нововведения и сетуют, что идеологическая составляющая в белорусских школах становится более важной для властей, чем качество учебы.

Какие претензии у властей к нынешней системе образования

На совещании, состоявшемся 18 августа и посвященном готовности системы образования Беларуси к новому учебному году, Александр Лукашенко раскритиковал отчеты министра образования и вице-премьера, который курирует социальную сферу. Претензии касались загруженности школ, организации питания и "вакханалии" во время вступительной кампании в вузы.

В результате Лукашенко распорядился отозвать из отпуска премьер-министра Романа Головченко, потребовав от правительства оперативно устранить все недостатки. А генеральной прокуратуре было поручено разобраться с учебниками, содержание которых собираются пересмотреть.

Судя по всему, под особым вниманием окажутся не только учебники, но и преподаватели истории и географии. По словам заместителя министра образования Александра Кадлубая, в отношении учителей будет налажен "достаточно плотный контроль: все будет на правильном уровне с точки зрения учебника и с точки зрения преподавания материала".

Российская пропаганда в школах / Shutterstock.com

Кроме того, власти решили еще больше часов выделить изучению темы "геноцид белорусского народа". В качестве факультатива эта тема появилась в прошлом учебном году в университетах и для школьников старших классов. Теперь же предлагается ввести подобный предмет даже для учащихся начальной школы "с учетом возрастных познавательных особенностей детей".

Контрольная по истории как тест на "благонадежность"

Как отметила на условиях анонимности учительница истории одной из минских школ Елена, новые требования к препопадаванию этого предмета она воспринимает уже как обыденность. "Огорчение было год-два назад, когда приходило понимание, что просто нейтральная интерпретация фактов из современной истории Беларуси больше не приветствуется, - говорит Елена. - Теперь этого мало: требуется рассказывать о совсем еще свежих событиях в нашей стране в агрессивном ключе и не подвергать сомнению, все, что делалось при нынешней власти".

По мнению учительницы, такой подход влияет на интерес к предмету со стороны школьников: если раньше на уроках иногда могли разгораться споры по поводу тех или иных событий, то сейчас подобные дискуссии чреваты неприятностями. "В министерстве образования уже объявили, что в новом учебном году все выпускники школ будут писать контрольную работу по истории Беларуси, - рассказывает Елена. – Когда об этом услышала, то первая мысль была: выпускников хотят проверить на "благонадежность" и вычленить тех, кто не слишком лоялен. Если именно такая цель преследуется, то мне жалко инициаторов: они, видимо, плохо знают, нынешних школьников".

Что касается темы "геноцид белорусского народа", то преподавать ее собираются по учебному пособию, подготовленному по инициативе генеральной прокуратуры. Более того, это ведомство подготовило инструктивное письмо для учителей о том, что именно надо рассказывать на школьных уроках. "Получается, уже не актуален учебник, по которому изучали этот предмет в прошлом учебном году, - обращает внимание Елена. - А как собираются рассказывать о геноциде первоклассникам, я и представить не могу".

Школьники / BNS nuotr.

Школьную форму могут ввести даже для учителей

Свои тревоги накануне нового учебного года - и у родителей, озабоченных уровнем знаний, которые получают их дети в белорусских школах. "Конечно, нам важно, какой был ремонт в классах и как налажено школьное питание, но, в первую очередь, я хочу знать, что меняется в системе обучения", - делится молодая мама Вероника.

Она признается, что в семье рассматривали вопрос, чтобы отдать свою дочку в частную школу, но теперь количество таких учреждений в Беларуси резко сократилось. К тому же нет уверенности, что все они смогут полноценно работать в течение учебного года.

Вероника недоумевает, что в родительских чатах учителя больше внимания уделяют тому, какой будет школьная форма, а не качеству уроков. "Родители реагируют по-разному, но многие разочарованы, когда вынуждены обсуждать обязательно ли иметь на школьной форме элементы государственной символики", - рассказывает мама пятиклассницы.

Школьник / M.Parzuchowski/Unsplash nuotr.

Кстати, в некоторых школах на полном серьезе поднимается вопрос, чтобы единая форма была введена не только для учащихся, но и для учителей. По словам преподавательницы Елены, в средней школе №101 Минска так уже поступили, но пока это больше похоже на изучение общественного мнения.

"Лично я инициативу не поддерживаю, да и мало кто из коллег готов согласиться на обязательный дресс-код. Но не удивлюсь, если такое решение действительно примут", - с грустью добавляет Елена.

Школы в Беларуси превращаются в режимные объекты

Житель Бреста Вадим (имя изменено) обращает внимание на еще одну тревожную тенденцию, в которые втягиваются учреждения образования. "Так получилось, что в этом году мой сын все каникулы провел в Беларуси и в школе настойчиво предложили посетить занятия в военно-патриотическом лагере, - говорит Вадим. – Я только "за", если есть возможность заняться спортом, побывать на экскурсиях и познакомиться с достопримечательностями страны. Но вот свозили сына в одну из воинских частей, а там не только дали пострелять из автомата: детям много говорили и про "СВО" в Украине, и про "диверсантов", которые хотят напасть на Беларусь".

Школьник (ассоциативное фото) / Shutterstock

По словам Вадима, есть большая вероятность, что такая идеологическая обработка продолжится во время учебного года и в стенах школы. При этом уроки патриотизма проводят, как правило, не педагоги, а приглашенные силовики.

Не внушают оптимизма и проверки, которые регулярно организуют в учебных заведениях сотрудники МВД и прокуратуры под предлогом обеспечения безопасности детей. "Еще в прошлом году стал замечать, что школа превращается в режимный объект, куда даже родителям попасть порой не просто", - замечает Вадим.

Теперь же, судя по заявлениям властей, и начальная военная подготовка, и патриотическое воспитание должны стать приоритетом при организации образовательного процесса в белорусских школах.

Deutsche Welle