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В Литве отмечают 30-летие вывода советских войск из страны: в Вильнюсе состоится концерт

НГ
Новая газета – Балтия 2023.08.31 11:02
Площадь Лукишкес
Площадь Лукишкес / D. Umbraso/LRT nuotr.

31 августа Литва отмечает 30-летие вывода советских войск из страны. На Лукишской площади в Вильнюсе министерство обороны проведет митинг-концерт.

Здесь будут установлены видеопроекторы, которые покажут исторические фото и видео, а также свидетельства участников событий тридцатилетней давности. Выступят известные литовские музыканты: Иеронимас Милюс, группа «Baltos Varnos», Максас Мелманас, а также оркестр армии Литвы. Мероприятие начнется в 21.30.

«Вывод оккупационной армии — это история успеха Литвы. Итогом долгих и изнурительных переговоров стало то, что из Литвы мирным путем, без принуждения, без сопротивления было вывезено много мощной техники, а десятки тысяч солдат были переброшены в другую страну. Мы можем гордиться своей настойчивостью — оккупационная армия была выведена из Литвы на год раньше, чем из Германии, Латвии и Эстонии», — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Последний эшелон советской армии прошел без остановки железнодорожную станцию Кена 31 августа 1993 года.

Новая газета – Балтия

# Литва
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