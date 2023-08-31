Спикер Сейма: "Санкции для граждан РФ и Беларуси должны оставаться различными"

Ограничения для граждан России и Беларуси должны оставаться разными, повторяет спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, правительство также не намерено вносить предложение об унификации санкций.

«Мы это тоже коротко обсудили, поскольку это один из актуальных вопросов. Мы просто обменялись мнениями. Я уже несколько раз комментировала, не думаю, что есть необходимость унифицировать трактовку российских и белорусских граждан, находящихся здесь, в Литве. Ну, и похоже, что такой инициативы со стороны правительства не будет, но это прокомментирует премьер-министр", - заявила глава Сейма журналистам после заседания совета правящей коалиции, состоящей из консерваторов, либералов и представителей Партии свободы. Заседание прошло в среду вечером.

Премьер-министр, принимавшая участие в коалиционном совете, не высказалась по этому поводу.

Сейм принял закон об ограничительных мерах для граждан России и Белоруссии, однако для последних введено меньше ограничений. В связи с тем, что Беларусь разрешила въезд в страну наемнической группировке "Вагнер" после неудавшегося госпереворота в России, литовские политики вернулись к дискуссиям об унификации ограничений для россиян и белорусов.

До 3 мая следующего года россияне и белорусы будут ограничены в возможности получения литовских виз и статуса электронного резидента, но для граждан России есть дополнительные ограничения на въезд в Литву и приобретение здесь недвижимости, а их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимают.

Президент Литвы Гитанас Науседа занял позицию, согласно которой граждане Беларуси должны подвергаться тем же санкциям, что и россияне, но Сейм преодолел его вето в пользу более свободных условий для белорусов.