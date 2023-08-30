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Вильнюс за 8 млн евро будет развивать инфраструктуру водородного транспорта

B
BNS, LRT.lt 2023.08.30 17:18
Общественный транспорт
Общественный транспорт / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Городской совет Вильнюса планирует приобрести 16 автобусов, работающих на водороде, для замены дизельных автобусов - в среду городской совет одобрил развитие производства "зеленого" водорода и его использование в общественном и городском транспорте. Общая стоимость проекта превысит 8 млн евро, сообщили в муниципалитете.

"Зеленый" водород будет производиться с 2026 года на биотопливной когенерационной электроcтанции Вильнюсских тепловых сетей - электролизер мощностью 3 МВт, установленный на территории теплосетей, будет производить 1,14 млн куб. м газообразного водорода в год, что достаточно для 40 автобусов (исходя из средней длины их маршрутов).

Проект также предусматривает строительство хранилища водорода и станции открытого доступа.

# Литва
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