В Беларуси мужчину арестовали из-за опубликованной в 2021 году фотографии, сделанной на фоне флагов Грузии и Украины

Суд в Беларуси назначил административный арест жителю Новополоцка из-за фотографии, сделанной во время отпуска в 2021 году на фоне гор и флагов Грузии и Украины. Ему вменили несанкционированное пикетирование (статья 24.23 КоАП). Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

На какой срок арестовали мужчину, не уточняется.

Правозащитники отмечают, что фотография была опубликована на странице в его социальной сети еще 8 августа 2021 года, но полиция заметила ее только в этом году.

Мужчина пояснил, что в память о туристической поездке в Грузию в 2021 году он разместил на своей странице эту фотографию, но пикет он проводить не собирался. Он также отметил, что "факт публикации фотографии с изображением флага Украины и событий, происходящих в Украине, является совпадением" [российское полномасштабное вторжение в Украину началось 24 февраля 2022 года].

Официально белорусская армия не принимает участия в полномасштабной войне России с Украиной, однако Лукашенко предоставил территорию Беларуси для проезда и временной дислокации российских войск, а с ее территории наносились ракетные удары по Украине. Из-за пособничества в войне против Украины и массовых репрессий США, ЕС и Великобритания ввели против Беларуси санкции. В самой Беларуси преследуют граждан, которые высказываются в поддержку Украины или воюют на стороне Украины в рядах полка Калиновского.

В июле в Минске на 15 суток арестовали компанию из восьми человек по статье 24.23 КоАП. В судебных протоколах утверждается, что вечером пьяная компания "выражала несогласие" с проведением "специальной военной операции на территории У." и выкрикивала "провокационные лозунги: С.". "Вясна" предполагает, что имеется в виду лозунг: "Слава Украине".

"Настоящее время"